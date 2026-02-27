LPI-J: Geschwindigkeitskontrolle in Oßmannstedt
Oßmannstedt (ots)
Am gestrigen Tag wurde in der Zeit von 12:00 bis 15:00 Uhr in Oßmannstedt eine Geschwindigkeitskontrolle in der 30-er Zone von der Polizei durchgeführt. Es wurden fünf Verwarngelder, ein Mängelschein und einmal Fahren ohne Führerschein festgestellt und zur Anzeige gebracht. Die höchst gemessene Geschwindigkeit betrug an diesem Tag 69 km/h.
