LPI-J: Geschwindigkeitskontrolle in Oßmannstedt

Weimar (ots) - Ein 27-Jähriger befand sich gerade auf dem Heimweg als er Donnerstagnachmittag in Weimar-West von einem Balkon aus beleidigt wurde. Der Mann ließ sich dies nicht gefallen und informierte die Polizei. Diese nahm nun eine Anzeige wegen Beleidigung gegenüber eines 60-Jährigen auf. Während der Anzeigenaufnahme konnten die Beamten ein gestohlenes Fahrrad in einem Hausflur feststellen. Dieses sicherten die ...

mehr