Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Streit zwischen Jugendlichen eskaliert

Jena (ots)

Am Samstagabend, kurz nach 22 Uhr, kam es zu einem größeren Polizeieinsatz im Bereich des Bahnhofs in Jena Göschwitz. Durch eine besorgte Mutter wurde über Notruf mitgeteilt, dass es hier zur körperlichen Auseinandersetzung zwischen ihrer Tochter und anderen Jugendlichen kommen soll. Umgehend wurden alle verfügbaren Streifenwagen zum Einsatzort geschickt. Vor Ort konnten mehr als 40 Jugendliche festgestellt werden. Aufgrund der hohen Personenanzahl wurden weitere Polizeikräfte geschlossener Einsatzeinheiten zum Einsatz gebracht. Von allen Personen wurden die Personalien festgestellt und es wurden Zeugen vernommen. Schließlich konnten die Beamten ermitteln, dass der Grund des Streits mehrere vorangegangene Körperverletzungsdelikte zwischen 2 beteiligten Mädchen waren. Um dies zu klären verabredete man sich schließlich mit zahlreichen Freunden und Freundinnen am Bahnhof. Hier kam es dazu, dass eine 16-Jährige mit Schlägen und Tritten auf die 15-jährige Geschädigte einwirkte. Weiterhin bedrohte eine 17-jährige Täterin die 15-jährige Geschädigte mit einem Messer. Während der Auseinandersetzung wurden die handelnden Personen von den übrigen Jugendlichen eingekreist, so dass diese nicht weglaufen konnten. Die Geschädigte wurden hierbei leicht verletzt mit Schmerzen im Bereich des Kopfes und Oberkörpers in die Notaufnahme eingeliefert. Das Messer konnte durch die Beamten sichergestellt werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Inspektionsdienst Jena
Telefon: 03641 811123
E-Mail: dsl.id.lpi.jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

