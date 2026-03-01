LPI-J: Alkohol am Steuer
Apolda (ots)
Am 28.02.2026 wurde gegen 02:45 Uhr der 38jährige Fahrer eines Pkw Audi im Bereich der Bahnhofstraße in Apolda einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hier ergab ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von 2,22 Promille. Ihm wurde sofort die Weiterfahrt untersagt und der Führerschein beschlagnahmt.
