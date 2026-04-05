Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Sachbeschädigung, Unfall, Vollzugsdienst angegangen

Reutlingen (ots)

Pfullingen (RT): Sachbeschädigung an geparkten Fahrzeugen

Am Samstag, gegen 15.10 Uhr, ist es in der Wörthstraße zu mehreren Beschädigungen an geparkten Autos gekommen. Demnach war ein polizeibekannter und alkoholisierter 29 Jahre alter Mann aus Reutlingen fußläufig in der Wörthstraße unterwegs und beschädigte hierbei nach derzeitigem Kenntnisstand mindestens zwei am Fahrbahnrand geparkte Pkw. Der Vorfall wurde von Zeugen beobachtet, die sofort die Polizei verständigten. Der Täter konnte nachfolgend von einer Streifenwagenbesatzung unweit der Tatörtlichkeit angetroffen und überprüft werden. Er sieht jetzt einer Strafanzeige entgegen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 500 Euro.

Lichtenstein (RT): Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung

Am Samstag, gegen 15.10 Uhr, ist es auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Bahnhofstraße zu einem Unfall zwischen drei Verkehrsteilnehmern gekommen. Nach derzeitigen Ermittlungen konsumierte ein 31-jähriger Mann aus Lichtenstein alkoholische Getränke auf dem dortigen Parkplatz. Aus noch ungeklärten Gründen nahm er unbefugt einen Roller in Gebrauch und fuhr einige Runden über den Parkplatz. Allerdings war er aufgrund des Alkoholkonsums nicht mehr in der Lage das Fahrzeug sicher zu führen. So touchierte er beim Vorbeifahren zunächst einen geparkten VW Tiguan und nachfolgend noch einen in der Parkplatzmitte geparkten Audi A4. Anschließend beendete der 31jährige, welcher zudem nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist, die Fahrt und informierte das Führungs- und Lagezentrum der Polizei über sein Fehlverhalten. Die weiteren Ermittlungen der zwischenzeitlich eingetroffenen Streifenbesatzung ergaben zudem, dass er sich nicht auf dem Gelände des Supermarktes sowie auf dessen Parkplatz aufhalten durfte. Ein auf freiwilliger Basis durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von zwei Promille, weshalb er sich zudem noch einer Blutentnahme unterziehen musste. An den drei Fahrzeugen entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von circa 7.500 Euro.

Engstingen (RT): Brand in einer Gartenhütte

Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind am Samstagabend, gegen 18.10 Uhr zu einer Gartenhütte in die Sonnenhalde gerufen worden. Vor Ort konnte eine starke Rauchentwicklung festgestellt werden. Ursächlich hierfür war eine brennende Mülltonne innerhalb der Gartenhütte, die durch einen aufmerksamen Nachbarn mit Hilfe eines Gartenschlauchs gelöscht werden konnte. Die Feuerwehr hatte die Lage schnell im Griff. Verletzt wurde niemand. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wird als Brandursache eine unsachgemäße Entsorgung von Abfällen angenommen. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 500 Euro.

Ostfildern (ES): Verwirrter Autofahrer

Einer nicht ganz alltäglichen Anfrage sahen sich zwei Beamte des Polizeireviers Filderstadt ausgesetzt, als sie im Rahmen eines anderen Einsatzes am Samstag Abend gegen 20 Uhr in Nellingen von einem vorbeifahrenden Pkw-Lenker angesprochen wurden. Der 85jährige Mann berichtete von einem Streit mit seiner Ehefrau und er habe daraufhin mit dem Pkw eine Fahrt ins Unbekannte begonnen. Zwischenzeitlich könnte er sich aber nicht mehr erinnern wo er sich befinde und wie er nach Hause kommen solle. Durch die Ermittlungen der Beamten konnte der Enkel kontaktiert werden, welcher seinen aus dem Kreis Konstanz wohnhaften Großvater abholte. Eine Weiterfahrt mit dem Fahrzeug wurde erstmal untersagt.

Esslingen am Neckar (ES): Unter Drogeneinfluss Aufmerksamkeit erregt

Am Samstagvormittag ist es vor einem Supermarkt in der Ulmer Straße in Esslingen zu einer Streitigkeit gekommen. Hierbei wurde ein 68-jähriger Kunde durch den 54-jährigen Lenker eines E-Scooters beleidigt. Der E-Scooter-Fahrer befand sich nach Zeugenangaben in Begleitung seiner Tochter. Beim Eintreffen der Streife am betreffenden Markt konnte lediglich der geschädigte 68-Jährige angetroffen werden. Als durch die Streife die Wohnanschrift des 54-Jährigen Aggressors überprüfte ergaben sich den Polizeibeamten Anzeichen einer Beeinflussung durch Betäubungsmittel. Er musste daraufhin wegen des Verdachts des Fahrens unter Drogeneinflusses eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.

Wendlingen (ES): Vollzugsdienst angegangen

Am Samstagmittag war es aufgrund eines Parkverstoßes zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 46jährigen Bürger und dem Vollzugsdienst gekommen. Gegen 12.05 Uhr verständigte ein Zeuge die Polizei und meldete eine Auseinandersetzung in der Albstraße. Ein Bürger hatte zuvor unberechtigt auf einem Behindertenparkplatz geparkt, weshalb ein Strafzettel durch den 40 -jährigen Gemeindevollzugsdienstbeamten ausgestellt werden sollte. Der darüber erboste Bürger ging den Beamten zunächst verbal und anschließend körperlich an, sodass dieser sein Pfefferspray zum Einsatz brachte. Der Bürger wurde von einem Rettungsdienst vor Ort behandelt und sieht sich nun einem Ermittlungsverfahren entgegen.

Tübingen (TÜ): Brandalarm im Tübinger Rathaus

Am Samstagnachmittag gegen 15.19 Uhr ist es in der Innenstadt Tübingen im Rathaus zu einem ausgelösten Brandalarm gekommen. In einer dahinterliegenden Gaststätte hatte die Fritteuse aufgrund eines technischen Defekts Feuer gefangen. Der entstandene Rauch löste im Nebengebäude des Rathauses den Brandalarm aus. Die Räumlichkeiten wurden im Anschluss der Maßnahmen durch die Feuerwehr Tübingen gelüftet. Sachschaden entstand keiner.

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