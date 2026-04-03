Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Unfälle, Einbruch

Reutlingen (ots)

Reichenbach an der Fils (ES): Tödlicher Verkehrsunfall

Am Donnerstagnachmittag hat sich auf der B 10 ein tragischer Verkehrsunfall ereignet. Gegen 17.00 Uhr war ein 51 Jahre alter Fahrer eines Kraftrads der Marke Yamaha in Fahrtrichtung Stuttgart unterwegs. Auf Höhe der Ortschaft Reichenbach an der Fils wechselte er auf den rechten Fahrstreifen und überholte eine 19-jährige Fahrerin eines Audi A1, die den linken Fahrstreifen befuhr. Nachdem er den Überholvorgang beendet hatte, wechselte er wieder auf den linken Fahrstreifen. Hierbei kam er aus bislang unbekannter Ursache zu weit nach links auf den unbefestigten Grünstreifen, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte schließlich. Im weiteren Verlauf prallte er gegen einen Pfeiler der Mittelleitplanke und verletzte sich hierbei so schwer, dass er trotz notärztlicher Versorgung noch an der Unfallstelle verstarb. Durch umherfliegendes Erdreich wurde der Audi leicht beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 6.000 Euro. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Die B 10 musste während der Unfallaufnahme bis circa 20.50 Uhr voll gesperrt werden, was zu erheblichen Verkehrsbehinderungen führte. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs war ein Gutachter vor Ort.

Nürtingen (ES): Einbruch

Die Bewohnerin eines Hauses in der Beethovenstraße ist in der Nacht auf Freitag von einem Einbrecher überrascht worden. Gegen 02.30 Uhr bemerkte die Dame den bislang unbekannten Täter, der in ihr Schlafzimmer eingedrungen war. Als die Frau schrie, ergriff der Einbrecher die Flucht. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagenbesatzungen verlief ohne Erfolg. Wie sich herausstellte, verschaffte sich der Unbekannte über ein Fenster gewaltsam Zutritt zum Haus. Nach aktuellem Stand gelang es dem Täter nicht, Gegenstände zu entwenden. Am Fenster entstand geringer Sachschaden.

Rosenfeld (ZAK): Mit E-Scooter gestürzt

Schwere Verletzungen hat sich ein 50 Jahre alter E-Scooter Fahrer am Donnerstagabend in der Straße Überm Tal zugezogen. Gegen 18.15 Uhr stürzte er alleinbeteiligt als er in Richtung Kalkofenstraße unterwegs war. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 200 Euro.

Weilen unter den Rinnen (ZAK): Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten ist es am späten Donnerstagabend auf der Landesstraße 435 bei Weilen unter den Rinnen gekommen. Gegen 21.55 Uhr befuhr die 34 Jahre alte Lenkerin eines Audi A3 die L 435 in Richtung Deilingen, als sie im Bereich einer scharfen Linkskurve aus bislang ungeklärter Ursache mit ihrem Fahrzeug in den Gegenverkehr geriet. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Audi, der von einem 29-Jährigen gelenkt wurde. Beide Fahrzeuge drehten sich durch die Wucht der Kollision. Der Pkw der Unfallverursacherin kam dabei im Straßengraben zum Endstand und der Audi des 29-Jährigen entgegengesetzt zu seiner ursprünglichen Fahrtrichtung. Beide Beteiligten wurden mit leichten Verletzungen durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der entstandene Sachschaden an den beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen, welche abgeschleppt werden mussten, beträgt insgesamt circa 23.000 Euro. Die Feuerwehr war zur Fahrbahnreinigung und Ausleuchtung der Unfallstelle vor Ort im Einsatz.

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