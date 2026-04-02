Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle, Große Menge Altreifen entsorgt, Aufmerksame Zeugen

Reutlingen (ots)

Schwerer Verkehrsunfall (Zeugenaufruf)

Am Donnerstagvormittag ist es am Oskar-Kalbfell-Platz zu einem Unfall mit einer schwerverletzten Person gekommen. Gegen 08.45 Uhr überquerte eine 63 Jahre alte Fußgängerin die Fahrbahn und wurde hierbei von dem 51-jährigen Fahrer eines Daimler-Trucks erfasst. Die Frau erlitt schwere Verletzungen und wurde in Folge durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Sachverständiger eingeschaltet. Die Technischen Betriebsdienste Reutlingen waren ebenfalls zur Unterstützung mit vor Ort. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07071 / 972-1400 bei der Verkehrspolizei Tübingen zu melden. (nf)

Reutlingen (RT): Altreifen entsorgt (Zeugenaufruf)

Nach einem Müllsünder, der mehr als 100 Altreifen im Reutlinger Wasenwald illegal entsorgt hat, sucht die Polizei. Die Altreifen wurden in der Zeit von Montag, 23.03.2026, bis Mittwoch dieser Woche, auf der Verlängerung des Schützenhauswegs / Ringelbachstraße abgelegt. Aufgrund der großen Menge dürfte zum Transport mindestens ein Transporter oder ein Anhänger benutzt worden sein. Der Arbeitsbereich Gewerbe und Umwelt hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Telefonnummer 07121 / 942-3333 um sachdienliche Hinweise. (nf)

Nürtingen (ES): Vorfahrt missachtet

In Nürtingen ist es am Donnerstagvormittag zu einem Verkehrsunfall aufgrund Vorfahrtsmissachtung gekommen. Die 39-jährige Fahrerin eines Ford Focus befuhr gegen 10.45 Uhr die Marienstraße, als sie an der Kreuzung zur Kirchheimer Straße die Vorfahrt dem von links kommenden 62 Jahre alten VW-Sharan-Fahrer missachtete. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei glücklicherweise niemand verletzt wurde. Der Ford musste nachfolgend abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro. (nf)

Filderstadt (ES): Vorfahrt im Kreisverkehr missachtet

Die Missachtung der Vorfahrt ist die Ursache eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagmorgen im Kreisverkehr Metzinger Straße / K1225 ereignet hat. Eine 67-Jährige war gegen 7.45 Uhr mit ihrem Ford Focus auf der Metzinger Straße unterwegs. Beim Einfahren in den Kreisverkehr missachtete sie die Vorfahrt eines 43-Jährigen, der sich mit seinem Daimler-Benz Vito bereits im Kreisverkehr befand, sodass es zur Kollision der Fahrzeuge kam. Dabei erlitt der Vito-Fahrer leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn in der Folge ins Krankenhaus. Beide Autos, an denen ein Sachschaden von geschätzten rund 15.000 Euro entstanden war, mussten nach dem Unfall abgeschleppt werden. (cw)

Ostfildern (ES) und Rosenfeld (ZAK): Aufmerksame Zeugen bei Jung und Alt

Immer wieder wird die Polizei zu Einsätzen gerufen, die dank aufmerksamer Zeugen ein gutes Ende finden.

Am Mittwochnachmittag war ein Mann kurz nach 17 Uhr mit seinem E-Sooter auf einem Waldweg zwischen Ostfildern-Ruit und Esslingen-Weil unterwegs. Auf halbem Weg bemerkte er eine gestürzte, ältere Frau und verständigte daraufhin über Notruf die Polizei. Glücklicherweise war die über 80 Jahre alte Seniorin unverletzt geblieben. Eine Streife des Polizeireviers Filderstadt fuhr daraufhin an die Örtlichkeit. Die Frau konnte gegenüber den Polizisten angeben, dass sie in einem Samariterstift untergebracht und beim Spazierengehen hingefallen sei. Die Beamten brachten sie im Anschluss wohlbehalten zurück.

Am Donnerstagvormittag erkundete ein kleines Kind in Rosenfeld die Welt. Gegen 9.45 Uhr ging der Notruf einer besorgten Mutter ein, da ihre zwei Jahre alte Tochter unbemerkt von Zuhause davongeschlichen war. Glücklicherweise war einer aufmerksamen Zeugin das lediglich mit einem Schlafanzug bekleidete Mädchen im Ort aufgefallen und mit ihr in eine Apotheke gegangen. Beamte des Polizeipostens Rosenfeld kümmerten sich im Anschluss um die Kleine und verständigten die Mutter, die ihr Kind kurz darauf abholen und wohlbehalten in die Arme schließen konnte. (ms)

Ofterdingen (TÜ): Von der Fahrbahn abgekommen

Mit schweren Verletzungen musste eine Pkw-Lenkerin nach einem Verkehrsunfall am Donnerstagmittag auf der L 385 in eine Klinik eingeliefert werden. Die 74-Jährige befuhr gegen 12.10 Uhr mit einem Toyota die Landstraße von Dettingen herkommend in Richtung Ofterdingen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam sie mit dem rechten Vorderrad in der Grünstreifen, übersteuerte ihr Fahrzeug und fuhr in der Folge in ein Waldstück. Die Verletzte wurde nach einer notärztlichen Erstversorgung vor Ort mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus gebracht. Ihr Wagen musste abgeschleppt werden. Der Schaden an dem Auto wird auf 5.000 Euro geschätzt. Der Flurschaden, mehrere abgeknickte Jungbäume, beläuft sich auf zirka 2.000 Euro. Die Feuerwehr rückte zur Unterstützung ebenfalls an die Unfallstelle aus. Während der Bergung des Fahrzeugs musste die L 385 kurzzeitig voll gesperrt werden. (ms)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell