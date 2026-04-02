Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Einbruch in Praxis

Reutlingen (ots)

Trochtelfingen (RT): Auf die Gegenfahrbahn geraten

Ein beschlagenes Helmvisier ist einem 19-jährigen Motorradfahrer am Mittwochabend auf der K6736 zwischen Steinhilben und Trochtelfingen offenbar zum Verhängnis geworden. Der junge Fahrer war gegen 18.45 Uhr auf seiner Honda auf der Kreisstraße vom Kreisverkehr herkommend in Richtung Trochtelfingen unterwegs. Weil seinen Angaben zufolge sein Helmvisier beschlug, übersah er die dortige Rechtskurve und fuhr geradeaus weiter. Dabei kam es zur Kollision mit einem in der Kurve ordnungsgemäß entgegenkommenden Renault Trafic, dessen 31 Jahre alter Fahrer keinerlei Chancen hatte, zu reagieren. Infolge der Kollision stürzte der Biker und rutschte samt seiner Maschine über die Fahrbahn, bevor beide rund 50 Meter weiter an einem Bordstein zum Liegen kamen. Ein Rettungswagen brachte den Motorradfahrer mit Verletzungen noch unklaren Ausmaßes nachfolgend ins Krankenhaus. Der Sachsachaden am Motorrad wird auf etwa 5.000 Euro, der Schaden am Renault auf rund 500 Euro geschätzt. (cw)

Nürtingen (ES): Auffahrunfall

Mit nach derzeitigen Erkenntnissen leichten Verletzungen musste ein Motorradfahrer nach einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag auf der Neckarstraße ins Krankenhaus gebracht werden. Der 54-Jährige war gegen 17.30 Uhr mit einem Motorroller Yamaha auf der Neckarstraße stadtauswärts unterwegs. Zu spät erkannte er, dass eine vorausfahrende 37-Jährige mit ihrem Hyundai i30 verkehrsbedingt bremsen musste und krachte mit seinem Roller ins Heck des Autos. Sein Roller, an dem ein Sachschaden in Höhe von rund 6.000 Euro entstanden war, war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden am Hyundai wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Der Wagen blieb fahrbereit. (cw)

Straßberg (ZAK): In Geschäftsräume eingebrochen

In eine Praxis in der Gartenstraße ist ein Unbekannter in der Zeit von Dienstag auf Mittwoch eingebrochen. Zwischen 17 Uhr und 12.40 Uhr verschaffte sich der Einbrecher über eine Türe gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten, die er in der Folge nach Stehlenswertem durchsuchte. Derzeitigen Erkenntnissen dürfte er dabei auf die Kaffeekasse gestoßen sein, die er ausplünderte. Was sonst noch gestohlen wurde, ist Gegenstand der Ermittlungen, die der Polizeiposten Winterlingen aufgenommen hat. (cw)

Engstingen (RT): Betrunken nach Unfall davongefahren

Ein mutmaßlich betrunkener Pkw-Lenker hat am Mittwochmittag einen Verkehrsunfall verursacht und ist anschließend davongefahren. Der 66-Jährige war gegen zwölf Uhr mit einem Renault Trafic auf der B 313 in Richtung Engstingen unterwegs. Beim Rechtsabbiegen in den Gewerbepark Haid kam er mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Laternenmast. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Unfallverursacher davon. Dank einer aufmerksamen Zeugin, die sich das Kennzeichen notierte, konnte der Fahrer samt Fahrzeug ermittelt werden. Da der Mann erheblich unter alkoholischer Beeinflussung stand, musste er sich einer Blutentnahme unterziehen. Ein Test hatte einen vorläufigen Wert von deutlich über zwei Promille ergeben. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Der Schaden dürfte sich auf mehrere tausend Euro belaufen. (ms)

Jungingen (ZAK): Fehler beim Abbiegen

Drei Personen sind bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag auf der B 32 verletzt worden. Ein 88-Jähriger war kurz nach 15 Uhr mit einem VW auf der Bundesstraße von Jungingen herkommend in Richtung Hechingen unterwegs. Am Ortsende bog er nach links in die Straße An der Sägmühle ab. Hierbei kam es zur Kollision mit dem entgegenkommenden VW Golf eines 50 Jahre alten Mannes. Beide Fahrer sowie eine 20 Jahre alte Beifahrerin in dem Golf zogen sich Verletzungen zu. Sie mussten mit Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Sie wurden abgeschleppt. Der Schaden beläuft sich auf rund 20.000 Euro. Zur Unterstützung war die Feuerwehr ebenfalls an die Unfallstelle ausgerückt. (ms)

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