Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 40-jähriger Frau aus Trochtelfingen

Reutlingen (ots)

Trochtelfingen (RT): Nachtrag zur Pressemeldung vom 31.03.2026, 14.27 Uhr

Die seit Dienstag, 24.03.2026, vermisste 40-jährige Frau aus Trochtelfingen konnte am 02.04.2026 samt ihrem PKW nach einem Zeugenhinweis in Krauchenwies (LKR Sigmaringen) angetroffen werden. Sie wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

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