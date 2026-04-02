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Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 40-jähriger Frau aus Trochtelfingen

Reutlingen (ots)

Trochtelfingen (RT): Nachtrag zur Pressemeldung vom 31.03.2026, 14.27 Uhr

Die seit Dienstag, 24.03.2026, vermisste 40-jährige Frau aus Trochtelfingen konnte am 02.04.2026 samt ihrem PKW nach einem Zeugenhinweis in Krauchenwies (LKR Sigmaringen) angetroffen werden. Sie wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Hinweis an die Redaktionen: Wir bitten das hierzu bereitgestellte Lichtbild aus dem Geschäftsgang zu nehmen.

Rückfragen bitte an:

Matthias Rilling

Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: Mo. - Fr./7:00 bis 17:00 Uhr: 07121/942-1111
außerhalb dieser Zeiten: 07121/942-2224
E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell

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