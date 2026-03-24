Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Verkehrsunfall am Ortsausgang

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Wetter (Ruhr) (ots)

Der Tagesdienst der Feuerwehr Wetter (Ruhr) wurde am heutigen Dienstag um 13:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Straße "An der Kohlenbahn" alarmiert. Hier war es aus ungeklärter Ursache zu einem Unfall zwischen einem Mercedes und einem Fahrzeug auf einem Autoanhänger gekommen. Eine betroffene Person wurde vom Rettungsdienst versorgt und konnte anschließend vor Ort verbleiben. Auslaufende Betriebsmittel wurden durch die Einsatzkräfte abgestreut, und die Fahrbahn wurde anschließend gereinigt. Der beschädigte Mercedes sowie der Autoanhänger mit aufgeladenem Fahrzeug wurden durch ein Abschleppunternehmen aufgenommen. Für die Dauer der Reinigungsarbeiten war die Fahrbahn komplett gesperrt. Nach 50 Minuten konnten die Einsatzkräfte den Einsatz beenden.

Das beigefügte Bildmaterial darf unter der Nennung "Feuerwehr Wetter (Ruhr)" gerne kostenlos verwendet werden.

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