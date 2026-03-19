Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Person hinter verschlossener Wohnungstür und Brandmeldealarm

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Einsatzkräfte der Löscheinheit Wengern wurden heute Nacht um 03:36 Uhr frühzeitig aus den Betten alarmiert. In der Eickenstraße wurde eine hilflose Person hinter verschlossener Wohnungstür gemeldet. Durch die Einsatzkräfte waren allerdings keine Maßnahmen mehr notwendig, da die betroffene Person doch selbstständig die Tür öffnen konnte. Der Einsatz wurde nach 30 Minuten beendet.

Die Löscheinheiten Wengern, Esborn und Alt-Wetter wurden heute Morgen um 07:20 Uhr zu einem Brandmeldealarm in einem Industriebetrieb in der Straße "Auf der Bleiche" alarmiert. Vor Ort wurden die Einsatzkräfte bereits von einem Mitarbeiter erwartet, der mitteilte, dass die Rauchmelder ohne ersichtlichen Grund ausgelöst hatten. Der Bereich wurde kontrolliert und die Einsatzstelle anschließend an einen Verantwortlichen übergeben. Die Feuerwehr konnte den Einsatz nach 35 Minuten beenden.

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