Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - bisher drei Einsätze am Wochenende

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheit Wengern wurde am Freitag, den 20.03.2026, um 19:32 Uhr zu einer unklaren Rauchentwicklung im Bereich der Eickenstraße alarmiert. Durch die Einsatzkräfte sowie die Polizei wurde der komplette Bereich kontrolliert. Hierbei konnten jedoch keine Schadensmerkmale festgestellt werden, sodass der Einsatz nach 30 Minuten abgebrochen wurde.

Am Samstag, den 21.03.2026, wurden die Einsatzkräfte der Löscheinheiten Alt-Wetter und Grundschöttel um 12:28 Uhr zu einem Kaminbrand in der Gartenstraße alarmiert. Ein Spaziergänger hatte dort aus einem Schornstein eine schwarze Rauchsäule aufsteigen sehen und Brandgeruch wahrgenommen.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte konnten zunächst keine Feststellungen mehr gemacht werden. Das betroffene Mehrfamilienhaus wurde kontrolliert. Dabei wurde festgestellt, dass ein Kamin betrieben worden war. Über die Drehleiter wurde der Schornstein überprüft, wobei keine Auffälligkeiten festgestellt werden konnten.

Da der zuständige Bezirksschornsteinfegermeister nicht erreicht werden konnte, wurde durch einen Schornsteinfegermeister aus den Reihen der Feuerwehr ein Heizverbot für den Kamin ausgesprochen, bis der zuständige Bezirksschornsteinfegermeister die Situation begutachtet hat.

Für die Feuerwehr konnte der Einsatz damit nach 60 Minuten beendet werden.

Leider zeigte sich der Hauseigentümer gegenüber den Einsatzkräften nicht kooperativ und äußerte sich teilweise abfällig, sodass die Polizei seine Personalien für den Einsatzbericht aufnehmen musste.

Einen weiteren Alarm gab es anschließend für die Löscheinheiten Alt-Wetter, Grundschöttel sowie Volmarstein. In einer Wohngemeinschaft für demenzkranke Personen hatte um 14:16 Uhr die Brandmeldeanlage ausgelöst.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war der betroffene Bereich bereits geräumt, sodass die Einsatzkräfte zur Erkundung vorgehen konnten. Dabei wurde festgestellt, dass angebranntes Essen einen Rauchmelder ausgelöst hatte. Der Bereich wurde belüftet und die Einsatzstelle anschließend an den Sicherheitsbeauftragten übergeben. Der Einsatz konnte nach 30 Minuten beendet werden.

Da sich die Einsatzstelle direkt gegenüber der vorherigen Einsatzstelle befand, erschien der Hauseigentümer erneut vor Ort und äußerte sich gegenüber den Einsatzkräften unangemessen. Darüber hinaus zeigte er den Einsatzkräften mehrfach den ausgestreckten Mittelfinger.

Durch die ebenfalls anwesende Polizei wurde der Sachverhalt aufgenommen. Es wird eine Strafanzeige gegen die Person gefertigt.

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