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Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: 2 Einsätze für die Feuerwehr Wetter (Ruhr) am gestrigen Nachmittag

Wetter (Ruhr) (ots)

Um 14:54 Uhr wurden Löscheinheiten Wengern, Esborn und Alt-Wetter sowie der Tagesdienst zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage eines Gewerbebetriebes an der Osterfeldstr. alarmiert. Als die ersten Kräfte kurze Zeit später eintrafen, konnte nach einer Kontrolle schnell festgestellt werden, dass es sich um Servicearbeiten an der Anlage handelte und keine Gefahr vorlag. Die Anlage wurde daraufhin an den Betreiber übergeben und die ehrenamtlichen Kameradinnen und Kameraden konnten nach circa 30 Minuten an die Standorte zurückkehren.

Bereits kurze Zeit später wurde die Löscheinheit Wengern und Esborn um 15:57 Uhr erneut alarmiert. Diesmal wurde eine Rauchentwicklung aus der Eickenstr. gemeldet. Als die ehrenamtlichen Kräfte eintrafen und die Lage erkundeten, stellten Sie fest, dass ein Gartenfeuer betrieben und unzulässig Grünschnitt verbrannt wurde. Der Betreiber wurde daraufhin aufgefordert, dieses umgehend zu löschen und über sein Fehlverhalten informiert. Dieser Einsatz konnte nach circa 40 Minuten beendet werden.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Wetter (Ruhr)
Pressestelle
André Kalthoff
Mobil: 0176-11632064
E-Mail: andre.kalthoff@feuerwehrwetter.de
www.feuerwehrwetter.de

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell

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