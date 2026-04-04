Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrskontrollen; Einbruch; Brand; Verkehrsunfälle; Flucht vor Kontrolle; Pkw-Diebstahl; Verpuffung

Reutlingen (ots)

Reutlingen (PP): Verkehrskontrollen anlässlich des "Car-Friday"

Anlässlich des sogenannten "Car-Friday" hat das Polizeipräsidium Reutlingen, unter Federführung der Verkehrspolizei, wie bereits in den vergangenen Jahren, konzertierte Verkehrskontrollen durchgeführt. Dabei standen insbesondere Fahrzeuge der sogenannten Poser- und Tuningszene, sowie die Ansammlungen selbiger im Vordergrund. Im Verlauf des Freitagnachmittags und -abends wurden insgesamt 137 Fahrzeuge und 263 Personen einer Kontrolle unterzogen. Bei 20 Fahrzeugen konnten nicht erlaubte technische Veränderungen festgestellt werden, die bei drei Pkw so gravierend waren, dass die Weiterfahrt untersagt werden musste. Des Weiteren wurden zwei Fahrzeugführer wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, drei Verkehrsteilnehmer wegen der verbotenen Benutzung eines Mobiltelefons während der Fahrt und drei Fahrzeuglenker wegen der Missachtung eines Rotlichts zur Anzeige gebracht. Bereits am Nachmittag konnten zwei hochmotorisierte Pkw dabei beobachtet werden, wie sie auf der Bundesstraße 313 von Nürtingen in Richtung der Bundesautobahn A8 ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen austrugen. Hierbei wurden kurzzeitig Geschwindigkeiten von über 200 km/h erreicht, obwohl die erlaubte Höchstgeschwindigkeit an der Stelle 120 km/h beträgt. Den Kräften gelang es, einen 21-jährigen Fahrer eines Abarth 500 anzuhalten. Der zweite Pkw, ein schwarzer Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio entzog sich der Kontrolle über die Bundesautobahn in Fahrtrichtung München. Die Ermittlungen zum Fahrzeuglenker dauern an. Gegen 22 Uhr gingen mehrere Beschwerden über ruhestörenden Lärm, ausgehend von einem Parkplatz eines Großmarktes in Gomaringen, ein. Dort konnten schließlich nach einer Ansammlung insgesamt 87 Personen und 36 Fahrzeuge kontrolliert werden. Gegen die Anwesenden werden wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Sonn- und Feiertagsgesetz Ordnungswidrigkeitenanzeigen vorgelegt.

Neckarhausen (ES): in Wohnhaus eingebrochen

Ein Unbekannter hat sich, in der Zeit von Mittwoch, 01.04.2026, 13 Uhr, bis Freitag, 03.04.2026, 12 Uhr, über ein gekipptes Fenster gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus verschafft. Nachdem er dort Schränke und Schubladen durchwühlt hatte, verließ er das Objekt mit bislang nicht bekannter Beute. Das Polizeirevier Nürtingen hat zusammen mit Experten der Spurensicherung die Ermittlungen aufgenommen.

Wernau (ES): Fahrzeugbrand

Ein brennender Kia Sportage hat am frühen Samstagmorgen einen Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Wernau und Polizei ausgelöst. Gegen 04.38 Uhr mussten die Einsatzkräfte in den Stadionweg ausrücken, nachdem mehrere Anrufer das in Flammen stehende Fahrzeug und laute Knallgeräusche meldeten. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war der Pkw bereits fast komplett ausgebrannt. Der Sachschaden beläuft sich auf zirka 8.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Eine Brandlegung wird als Ursache des Ereignisses vermutet und ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen durch das Polizeirevier Kirchheim. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und 26 Feuerwehrkräften vor Ort.

Tübingen (TÜ): Motorradfahrer gestürzt

Schwere Verletzungen hat sich ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfallgeschehen am Freitagmittag auf der Landesstraße 1208 zugezogen. Gegen 12.40 Uhr verlor der 20-jährige Fahrer einer Yamaha, der auf der L 1208 von Tübingen in Richtung Bebenhausen unterwegs war, auf gerader Strecke die Kontrolle über sein Fahrzeug. Laut Zeugenaussagen hatte er zuvor mehrere Wheelies durchgeführt, bei einer dieser gefährlichen Fahrübungen ereignete sich der Unfall. Der Motorradfahrer zog sich dabei schwere Verletzungen zu und musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Motorrad, das nicht mehr fahrbereit war und bei dem ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro entstand, wurde von Angehörigen des verunglückten Fahrers geborgen.

Rottenburg (TÜ): Vor Kontrolle geflüchtet

Mehreren Strafanzeigen sieht ein 20-jähriger Autofahrer entgegen, nachdem er sich mit überhöhter Geschwindigkeit einer Polizeikontrolle entzogen hat. Am Freitagabend gegen 20.50 Uhr wurde der 20-Jährige mit seinem BMW auf der Bundesstraße 28 zwischen Tübingen und Rottenburg, auf Höhe von Kiebingen, von einer Streifenbesatzung festgestellt. Der beabsichtigten allgemeinen Verkehrskontrolle entzog sich der Fahrzeuglenker, indem er jegliche Anhaltesignale missachtete und mit stark überhöhter Geschwindigkeit weiter in Richtung Rottenburg und schließlich mit ausgeschalteter Beleuchtung auf die Bundesautobahn A81 in Fahrtrichtung Singen auffuhr. In Höhe der Anschlussstelle Horb am Neckar verlor die Streifenbesatzung schließlich den Sichtkontakt zu dem Pkw. Ermittlungen führten zu einem 20-Jährigen, der gegen 22.25 Uhr an seiner Wohnanschrift in Schramberg angetroffen werden konnte. Im Gespräch ergaben sich Hinweise darauf, dass er unter dem Einfluss von Drogen stehen könnte, weshalb er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen musste. Zudem war er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Die Verkehrspolizei Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Balingen (ZAK): Alkoholisiert mehrere Fahrzeuge beschädigt

Das Polizeirevier Balingen hat die Ermittlungen gegen einen 16-Jährigen aufgenommen, der in der Nacht zum Samstag einen schadensträchtigen Verkehrsunfall verursacht hat. Nach ersten Ermittlungserkenntnissen befuhr der Jugendliche gegen 23.15 Uhr mit dem auf seine Mutter zugelassenen VW die Schramberger Straße und verlor in einer Rechtskurve die Kontrolle über das Fahrzeug. In der Folge kam er nach links von der Fahrbahn ab, streifte einen VW, einen Skoda und einen Mercedes und wurde dann nach rechts abgewiesen, wo er einen weiteren Skoda und einen Opel beschädigte, bevor er schließlich in einem Gartenzaun zum Stillstand kam. Die eingesetzten Beamten stellten bei dem jungen Mann neben dem fehlenden gültigen Führerschein auch alkoholische Beeinflussung fest. Ein Test vor Ort ergab einen Wert von knapp unter einem Promille, weshalb der Unfallverursacher eine Blutprobe und den im Besitz befindlichen Führerschein für Kleinkrafträder abgeben musste. Der Schaden an den insgesamt sechs beschädigten Pkw und dem Gartenzaun wird auf etwa 47.000 Euro geschätzt.

Bisingen (ZAK): Kraftfahrzeug entwendet (Zeugenaufruf)

Ein Pkw im Wert von 15.000 Euro ist in der Nacht zum Freitag in Bisingen-Wessingen gestohlen worden. Der graue Mercedes Benz C 220, aus dem Jahr 2014, mit dem amtlichen Kennzeichen HCH-BT 666, stand in der Nacht von Donnerstag, 21 Uhr, bis Freitag, 11 Uhr, in der Tübinger Straße geparkt. Unbekannte Täter entwendeten das Fahrzeug auf bislang unbekannte Weise. Das Polizeirevier Hechingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07471/98800 um sachdienliche Hinweise.

Hechingen (ZAK): Verpuffung in Heizungsanlage

Eine starke Rauchentwicklung hat am Freitagnachmittag, gegen 14.30 Uhr, zum Einsatz der Rettungskräfte und der Polizei in der Prager Straße geführt. Vor Ort stellte sich heraus, dass es an der Ölheizung im Untergeschoss eines Einfamilienhauses zu einer Verpuffung gekommen war. Nach den Belüftungsmaßnahmen der Feuerwehr und der Deaktivierung der Heizungsanlage konnten die beiden unverletzten Bewohner in das Haus zurückkehren. Ein Gebäudeschaden ist nach derzeitigen Erkenntnissen nicht entstanden. Neben der Feuerwehr, die mit sechs Fahrzeugen und 22 Feuerwehrleuten anrückte, war auch vorsorglich der Rettungsdienst mit drei Fahrzeugen und fünf Einsatzkräften vor Ort.

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