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Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Rücknahme der Vermisstenfahndung nach 56-jähriger Frau aus Starzach

Reutlingen (ots)

Starzach (TÜ): Nachtrag zur Pressemitteilung vom 31.03.2026, 15.32 Uhr

Die seit Samstagvormittag, 28.03.2026, vermisste 56-Jährige aus Starzach ist am Ostersonntag tot in ihrem Pkw auf einem Feldweg im Bereich Waldachtal (Landkreis Freudenstadt) aufgefunden worden. Hinweise auf eine Fremdeinwirkung ergaben sich nach den ersten kriminalpolizeilichen Ermittlungen nicht. Die eingeleitete Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen.

Hinweis an die Redaktionen: Wir bitten, das zur Öffentlichkeitsfahndung bereitgestellte Lichtbild aus dem Geschäftsgang zu nehmen.

Rückfragen bitte an:

Matthias Lernhart

Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: Mo. - Fr./7:00 bis 17:00 Uhr: 07121/942-1111
außerhalb dieser Zeiten: 07121/942-2224
E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell

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