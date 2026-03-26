Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Betrunkene Pkw-Fahrerin verursacht Verkehrsunfall

Bergisch Gladbach (ots)

Gestern Abend (25.03.) ereignete sich ein Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich In der Auen / Von-Andreae-Straße, bei dem eine 41-Jährige mit ihrem Pkw den Pkw eines 58-jährigen Bergisch Gladbachers touchierte. Während der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass die Unfallverursacherin aus Bergisch Gladbach unter dem Einfluss von Alkohol stand.

Die Polizei wurde gegen 21:15 Uhr zu dem Verkehrsunfall in Refrath gerufen. Bei Eintreffen der Polizisten räumte die 41-jährige Bergisch Gladbacherin sofort ein, dass sie den Unfall verursacht habe. Demnach hatte sie zuvor mit ihrem Pkw der Marke Ford die Straße In der Auen aus Richtung Lustheide kommend befahren und wollte in die Von-Andreae-Straße abbiegen. Beim Abbiegevorgang touchierte sie dann den Pkw der Marke Fiat des 58-Jährigen.

Während der Unfallaufnahme nahmen die Beamten einen deutlichen Atemalkoholgeruch bei der 41-Jährigen war. Diese räumte den Alkoholkonsum ein und gab zudem an, regelmäßig Drogen zu konsumieren. Ein daraufhin freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 2,1 Promille.

Durch Durchführung einer Blutprobenentnahme wurde die Unfallverursacherin wenig später zur Polizeiwache Bergisch Gladbach gebracht. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen konnte sie die Wache wieder verlassen. Das Führen von Kraftfahrzeugen wurde ihr bis auf Weiteres untersagt. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden - beide Pkw blieben jedoch fahrbereit. (ch)

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