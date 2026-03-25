Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Leichlingen - Ein Schwerverletzter und hoher Sachschaden bei Kollision im Einmündungsbereich

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Leichlingen (ots)

Gestern Nachmittag (24.03.), gegen 17:40 Uhr, ist es auf der Landstraße 359 im Bereich der Einmündung Dierath zu einer Kollision gekommen, bei der ein Motorradfahrer schwer verletzt worden ist.

Nach ersten Erkenntnissen wollte ein 39-Jähriger aus Nümbrecht mit seinem Pkw des Herstellers VW aus der Straße Dierath nach links in die L 359 in Fahrtrichtung Kirchstraße einbiegen. Gemäß Beschilderung musste er dabei dem Verkehr auf der L 359 Vorfahrt gewähren.

Beim Abbiegen übersah er offenbar einen aus seiner Sicht von links kommenden 27-jährigen Solinger, der auf seinem Motorrad der Marke Yamaha in Richtung Witzhelden unterwegs war.

Beide Unfallbeteiligten versuchten noch abzubremsen und dennoch kam es zu einer Kollision im Einmündungsbereich, wobei der Motorradfahrer über die Motorhaube des Pkw geschleudert wurde.

Zeugen alarmierten über Notruf den Rettungsdienst sowie die Polizei. Der Motorradfahrer wurde nach Erstbehandlung vor Ort mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Er war schwer verletzt, jedoch bestand zu diesem Zeitpunkt keine Lebensgefahr für ihn. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt.

Der Sachschaden an den Fahrzeugen wurde insgesamt auf circa 25.000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge wurden auf eigene Veranlassung abgeschleppt. Für die Dauer der Unfallaufnahme blieb die Unfallstelle gesperrt. (ct)

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