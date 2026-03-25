Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Overath - Mögliches Diebesgut bei Verkehrskontrolle entdeckt - drei Männer vorläufig festgenommen

Overath (ots)

Die Polizei hat gestern Abend (24.03.) drei Männer in Overath vorläufig festgenommen. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle hatten die Beamten im Auto der Männer mögliches Diebesgut entdeckt. Der Fahrer stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und konnte keine Fahrerlaubnis vorweisen. Bei allen drei Männern besteht der Verdacht, dass sie sich illegal in Deutschland aufhalten.

Eine Verkehrskontrolle mit Folgen für drei Männer: Die Polizei hatte den Pkw der Männer gegen 19:15 Uhr auf der Hauptstraße kontrolliert. Der Fahrer konnte keine Fahrerlaubnis vorweisen. Zudem zeigte ein freiwilliger Drogenvortest, dass er unter Betäubungsmitteleinfluss stand. Im Pkw fanden die Beamten diverse unausgepackte Kosmetika, Batterien und Zigaretten. Die drei Männer konnten nicht nachweisen, dass ihnen die Artikel gehören. Zusätzlich fand die Polizei im Pkw diverses Drogenbesteck. Bei der Überprüfung der Identität der Männer ergab sich außerdem der Verdacht, dass sie sich nicht legal in Deutschland aufhalten.

Einer der drei Männer war vorgestern (23.03.) in Köln im Rahmen eines Ladendiebstahls aufgefallen. Mitarbeiter eines Discounters hatten ihn dabei beobachtet, wie er mehrere Packungen Zigaretten in einen Rucksack gesteckt hatte, während zwei andere Männer eine Kassiererin ablenkten.

Die Polizei nahm alle drei Männer vorläufig fest und brachte sie zur Polizeiwache Bergisch Gladbach. Dort befanden sie sich in Polizeigewahrsam, aus dem sie heute zunächst entlassen worden sind. Die Ermittlungen dauern an. (bw)

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