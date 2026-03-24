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Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Ohne Fahrerlaubnis und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln Streifenwagen die Vorfahrt genommen

Bergisch Gladbach (ots)

Er hatte zuvor einem Streifenwagen die Vorfahrt genommen: Das ist aber nicht der einzige Grund, warum die Polizei jetzt gegen einen 45-jährigen Bergisch Gladbacher ermittelt.

Gestern Abend (23.03.), gegen 20:00 Uhr, befuhr ein Streifenwagen die Bensberger Straße im Stadtteil Sand. Aus der Hüttenstraße kam ein Pkw gefahren und nahm dem Streifenwagen die Vorfahrt. Der Streifenwagen musste abbremsen. Die Beamten entschieden sich, den Pkw zu kontrollieren.

Der Fahrer des Pkw ist der Polizei bekannt, ihm ist bereits zweimal die Fahrerlaubnis entzogen worden. Zudem zeigte der Fahrer, ein 45-Jähriger aus Bergisch Gladbach, körperliche Auffälligkeiten. Ein freiwilliger Drogenvortest zeigte, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand.

Er kam mit zur Polizeiwache Bergisch Gladbach, in der ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Auf den 45-Jährigen kommen zum wiederholten Male Ermittlungen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln zu. (bw)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis
Pressestelle, RBr Wirtz
Telefon: 02202 205 120
E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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