Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Autofahrer entzieht sich Kontrolle und flieht

Bergisch Gladbach (ots)

Ein Streifenwagen der Polizei hat gestern Abend (23.03.) einen Pkw verfolgt. Nach dem Fahrer des Pkw wird gesucht.

Gegen 20:00 Uhr befuhr ein Streifenwagen die Handstraße in Fahrtrichtung Alte Wipperfürther Straße. An einer Kreuzung kam den Beamten ein schwarzer VW Golf entgegen. Die Beamten sahen, dass ein Rücklicht des Pkw defekt war. Sie entschlossen sich, den Pkw zu kontrollieren und wendeten. Daraufhin beschleunigte der Fahrer des Pkw stark. Der Pkw bog mehrmals ab und erreichte stellenweise mehr als 80 km/h in Straßen mit zulässiger Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h. Der Streifenwagen verfolgte den Pkw weiter. Auch auf das Blaulicht und Anhaltesignale des Streifenwagens reagierte der Fahrer des Pkw nicht. Der VW Golf kam schließlich in einer Sackgasse in der Nikolaus-Lenau-Straße zum Stehen. Dort stieg der Fahrer aus und flüchtete zu Fuß. Die Verfolgung des Flüchtigen blieb vorerst erfolglos.

Den Halter des Pkw konnte die Polizei ermitteln und vergangene Nacht aufsuchen. Das Verkehrskommissariat der Polizei Rhein-Berg ermittelt gegen den noch unbekannten Fahrer des Pkw wegen der Teilnahme an einem verbotenen Kfz-Rennen. (bw)

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