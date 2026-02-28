WSPI-OLD: NACHTRAG zum Vorfall Kleinfahrzeug fährt ins Emder Hafenbecken

Emden (ots) - Am Samstagvormittag, 28.02.2026, ist gegen 10:30 Uhr, ein Kleinfahrzeug am Borkumkai ins Emder Hafenbecken gefahren. Der 59-jährige Fahrzeugführer konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien und sich leicht verletzt wieder an Land retten. Durch Zeugen wurde sofort die Feuerwehr, der ...

mehr