Wasserschutzpolizeiinspektion Oldenburg
WSPI-OLD: NACHTRAG zum Vorfall Kleinfahrzeug fährt ins Emder Hafenbecken
Emden (ots)
Das Kleinfahrzeug, welches heute Vormittag beim Borkumkai über die Kaikante in den Hafen gefahren und versunken ist, konnte in den frühen Nachmittagsstunden geortet und anschließend geborgen werden. Die Sperrung der Nesserlander Schleuse wurde im Anschluss daran wieder aufgehoben.
