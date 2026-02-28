Wasserschutzpolizeiinspektion Oldenburg

WSPI-OLD: Kleinfahrzeug fährt nach technischen Defekt ins Hafenbecken - Der Fahrzeugzeugführer konnte sich selbstständig befreien

Emden (ots)

Am Samstagvormittag, 28.02.2026, ist gegen 10:30 Uhr, ein Kleinfahrzeug am Borkumkai ins Emder Hafenbecken gefahren. Der 59-jährige Fahrzeugführer konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien und sich leicht verletzt wieder an Land retten. Durch Zeugen wurde sofort die Feuerwehr, der Rettungsdienst und die Wasserschutzpolizei Emden informiert. Vor Ort eingetroffen, hatten sich die Zeugen bereits um den Fahrer gekümmert. Der Fahrer wurde vorsorglich dem Emder Krankenhaus zugeführt. Nach ersten Befragungen des Fahrzeugführers durch die Beamten der Wasserschutzpolizei konnte festgestellt werden, dass es sich bei dem Vorfall um einen technischen Defekt gehandelt hat. Durch den Hafenkapitän von Niedersachsen Ports wurde vorsorglich die Schleuse Nesserland bis zum Auffinden des Kleinfahrzeuges gesperrt. Nach Aussage der Mitarbeiter Niedersachsen Ports sollen heute noch Taucher versuchen das Fahrzeug zu orten und anschließend zu bergen.

