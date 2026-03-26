Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath - Motorrad vom Parkplatz entwendet

Rösrath (ots)

Im Tannenweg in Rösrath wurde in der Nacht zu gestern (25.03.) ein Motorrad von einem Parkplatz gestohlen.

Der Besitzer hatte es noch am Dienstagabend (24.03.) gegen 18:00 Uhr auf einem Privatparkplatz vor einem Mehrfamilienhaus gesehen, dort wo er es immer abstellt. Es war mittels Lenkradschloss gesichert.

Am Morgen um 07:00 Uhr war das Motorrad dann verschwunden, wie Nachbarn im Nachhinein zu berichten wussten. Lediglich die regenabweisende Abdeckplane lag noch am Abstellort.

Bei dem entwendeten Kraftrad handelt es sich ein Motorrad der Marke KTM, Typ 1290 Super Duke R, mit dem amtlichen Kennzeichen GM-R 624. Das Kraftrad ist schwarz mit orangefarbenen Akzenten und verfügt über zwei nach unten gerichtete Lenkerendenspiegel. Es soll einen Wert im unteren fünfstelligen Bereich haben. Es wurde zur Fahndung ausgeschrieben und ist bislang noch nicht wieder aufgefunden worden.

Wer sachdienliche Hinweise zum Diebstahl oder dem Verbleib des Motorrades geben kann, wendet sich bitte an das zuständige Kriminalkommissariat 3 der Polizei Rhein-Berg unter Tel. 02202 205-0. (ct)

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