Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle mit Verletzten, Bahnunfall, Messerangriff

Reutlingen (ots)

Esslingen (ES): Frau von Zug erfasst und tödlich verletzt

Ein tödlicher Bahnunfall hat sich am Montagabend im Bereich des Esslinger Hauptbahnhofs ereignet. Eine Frau hatte sich gegen 20.35 Uhr vor einen in Fahrtrichtung Stuttgart fahrenden ICE begeben. Sie wurde daraufhin von dem Zug erfasst und getötet. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nicht vor. Der Bahnverkehr musste für etwa eineinhalb Stunden unterbrochen werden. (nf)

Lenningen (ES): Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Ein schadensträchtiger Unfall mit einer leichtverletzten Person hat sich am Montagnachmittag auf der Grabenstetter Steige ereignet. Ein 45-jähriger Fahrer eines Porsche befuhr mit seiner Beifahrerin gegen 14 Uhr die L 1211 in Fahrtrichtung Lenningen. In einer scharfen Linkskurve geriet er aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Porsche eines 58-Jährigen, welcher die Steige in Fahrtrichtung Grabenstetten befuhr. Der Zusammenstoß war so heftig, dass die beiden linken Fahrzeugseiten massiv beschädigt wurden. In der Folge waren die Pkw auch nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Am Porsche des Unfallverursachers entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 70.000 Euro. Der Schaden am zweiten Porsche wird auf ungefähr 55.000 Euro geschätzt. Der 58-Jährige erlitt durch den Aufprall leichte Verletzungen, die durch den Rettungsdienst vor Ort behandelt wurden. Für die Dauer der Unfallaufnahme, der Beseitigung der ausgelaufenen Betriebsstoffe durch die hinzugerufene Straßenmeisterei, sowie die anschließende aufwendige Bergung der Fahrzeuge musste die Landesstraße kurzzeitig voll gesperrt werden. (ar)

Mössingen (TÜ): Mit Messer angegriffen

Wegen des Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung ermittelt der Polizeiposten Mössingen gegen einen 27 Jahre alten Mann, der in dringendem Verdacht steht, einen 19-Jährigen am Montagabend auf dem Mössinger Bahnhof mit einem Messer angegriffen zu haben. Am Montagabend, kurz vor 22 Uhr, war die Polizei von Zeugen verständigt worden, weil es im Zug zwischen dem 27-Jährigen und seiner gleichaltrigen Bekannten zunächst zu einem verbalen Streit gekommen war, der sich auf dem Mössinger Bahnhof fortsetzte und in der Folge auch in Handgreiflichkeiten mündete. In diesem Verlauf soll der Mann seine Begleiterin auch mehrfach geschlagen und ihr ihre Handtasche und ihr Mobiltelefon entrissen haben. Ein 19-Jähriger, der die Auseinandersetzung am Bahnhof mitbekommen hatte und schlichtend eingreifen wollte, soll von dem Beschuldigten angegriffen und niedergeschlagen worden sein. Im weiteren Verlauf soll der 27-Jährige mehrfach versucht haben auf den am Boden Liegenden mit einem Messer einzustechen, was dieser durch Fußtritte verhindern konnte. Noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte hatte das Paar den Bahnhof bereits verlassen. Im Verlauf der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen, zu denen neben zahlreichen Streifenwagen auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt worden war, konnte der 27-Jährige wenig später angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Ernstlich verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Der Mann, gegen den in anderer Sache bereits ein Haftbefehl bestand, wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen des Polizeipostens Mössingen, auch wegen des Verdachts des Raubes, dauern an. (cw)

Rangendingen (ZAK): Unfall mit zwei verletzten Radfahrern

Ein Verkehrsunfall mit zwei verletzten Radfahrern hat sich am Montagmorgen auf dem gemeinsamen Fuß- und Fahrradweg neben der L 410 ereignet. Kurz nach 9.30 Uhr war ein 60-Jähriger mit seinem Mountainbike von einem Parkplatz herkommend auf den Radweg eingebogen. Hierbei nahm er einem 49 Jahre alten Mann die Vorfahrt, der mit seinem Rennrad von Hechingen kommend in Richtung Rangendingen unterwegs war. Durch den Zusammenstoß stürzten beide Radler zu Boden und verletzten sich ersten Erkenntnissen nach leicht. Sie wurden vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. An den Fahrrädern entstand ein Schaden in Höhe von etwa 650 Euro. (ms)

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