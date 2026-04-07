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Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Unfälle mit Verletzten

Reutlingen (ots)

Dettingen an der Erms (RT): Radfahrer nach Unfall schwerverletzt

Ein Fehler beim Abbiegen hat am Dienstagvormittag zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden geführt. Gegen 10.40 Uhr befuhr ein 40 Jahre alter VW Passat Fahrer die Fabrikstraße und bog anschließend nach links in Richtung Kelternplatz ab. Dabei übersah er offenbar einen Radfahrer, der ebenfalls den Kelternplatz bergabwärts in Richtung Kappishäuser Straße befuhr. Infolge der Kollision stürzte der 77-jährige Mann und erlitt ersten Erkenntnissen nach schwere Verletzungen. Er wurde zur weiteren Untersuchung durch einen Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Das Fahrrad wurde an Angehörige übergeben. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro. (nf)

Münsingen (RT): Motorradfahrer alleinbeteiligt gestürzt

Ein Motorradfahrer ist am Dienstagvormittag auf der K 6771 alleinbeteiligt von der Fahrbahn abgekommen. Der 38-jährige Lenker einer Suzuki befuhr gegen elf Uhr die Kreisstraße von Bremelau kommend in Fahrtrichtung Hundersingen. In einer Rechtskurve, kurz vor der Ortschaft Hundersingen, geriet er vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab und stürzte in der Folge. Der 38-Jährige zog sich dabei nach derzeitigem Erkenntnisstand so schwere Verletzungen zu, dass er zur weiteren Behandlung durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden musste. Am Zweirad entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von circa 5.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergung des Motorrads musste die Fahrbahn halbseitig gesperrt werden. (ar)

Albstadt (ZAK): Auffahrunfall

Ein Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen hat sich am Dienstag auf Höhe der Einfahrt zu einem Supermarkt ereignet. Eine 23-Jährige war gegen zwölf Uhr mit ihrem Daimler-Benz auf der Kientenstraße in Fahrtrichtung Karlsbrücke unterwegs. Sie erkannte zu spät, dass eine vorausfahrende 63-Jährige mit ihrem Audi verkehrsbedingt bremsen musste und krachte mit ihrem Pkw ins Heck. Ihre B-Klasse, an der ein Sachschaden in Höhe von rund 6.000 Euro entstanden war, war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Am Audi entstand ein Schaden in Höhe von circa 2.000 Euro. Der Wagen blieb fahrbereit. Beide Fahrerinnen wurden durch die Kollision leicht verletzt und durch den Rettungsdienst vor Ort behandelt. (ar)

Rückfragen bitte an:

Andreas Ritter (ar), Telefon 07121/942-1103

Nina Frech (nf), Telefon 07121/942-1110

Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: Mo. - Fr./7:00 bis 17:00 Uhr: 07121/942-1111
außerhalb dieser Zeiten: 07121/942-2224
E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell

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