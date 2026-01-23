Bundespolizeiinspektion Leipzig

BPOLI L: Klingel angegriffen, Faust blutig, Rettungssanitäter gebissen

Leipzig (ots)

Am 21.1.26 klingelte ein Mann bei der Bundespolizei. Weil er sich nicht gehört fühlte, schlug er mehrfach mit der Faust gegen die Klingelanlage und trat gegen die Eingangstür der Wache.

Dies versuchten Bundespolizisten zu unterbinden und wurden ebenfalls von dem 40-Jährigen mit Tritten angegriffen.

Als ein Rettungssanitäter die blutige Faust des Slowaken behandeln wollte, biss er diesem in den rechten Oberschenkel.

Die Bundespolizei leitet ein Strafverfahren, u.a. wegen tätlichen Angriffs ein.

Der Slowake wurde ins Parkkrankenhaus gebracht.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Leipzig, übermittelt durch news aktuell