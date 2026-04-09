Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Zahlreiche Verkehrsunfälle; Rettungseinsatz; Brände von Wiese und Gartenhütte

Reutlingen (ots)

Hohenstein (RT): Radlerin verletzt

Nach derzeitigen Erkenntnissen leicht verletzt wurde eine 13-jährige Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwochnachmittag auf der L248 an der Ortsausfahrt von Bernloch in Richtung Ödenwaldstetten ereignet hat. Das Kind war gegen 17.25 Uhr mit seinem Mountainbike auf einem abschüssigen und geschotterten Feldweg unterwegs. An der Einmündung zur Landesstraße konnte das Mädchen sein Fahrrad auf dem Schotter nicht mehr rechtzeitig zum Stehen bringen und fuhr in die Straße ein. Eine von links mit ihrem Seat Ibiza heranfahrende 18-Jährige hatte keinerlei Chancen mehr, rechtzeitig zu reagieren, sodass es im Einmündungsbereich des Feldweges zur Kollision der Fahrzeuge kam. Ein Rettungswagen brachte die Unfallverursacherin nachfolgend ins Krankenhaus. Die Seat-Fahrerin, die einen Schock erlitten hatte, konnte nach einer ambulanten Behandlung vor Ort Angehörigen übergeben werden. Der Seat, an dem ein Sachschaden von geschätzten 5.000 Euro entstanden war, wurde abgeschleppt. Der Sachschaden am Mountainbike wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. (cw)

Filderstadt (ES): Heftig aufgefahren

Unachtsamkeit und nicht ausreichender Sicherheitsabstand sind die Ursachen eines schadensträchtigen Verkehrsunfalls, den ein 37-Jähriger am Mittwochvormittag auf der K1225 zwischen Bonlanden und Bernhausen verursacht hat. Der Mann war gegen 11.45 Uhr mit seinem Hyundai Tucson auf der Kreisstraße in Richtung Bernhausen unterwegs. Zu spät erkannte er, dass eine vorausfahrende 55-Jährige mit ihrem Smart forfour an der Kreuzung B27/B312 an der auf Rot schaltenden Ampel bremsen musste. Er reagierte zu spät und krachte trotz des Versuchs noch auszuweichen, mit großer Wucht ins Heck des Smart. Während der Hyundai-Fahrer unverletzt blieb, musste die Smart-Fahrerin mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Beide Autos, an denen ein Sachschaden von insgesamt rund 30.000 Euro entstanden war, mussten von einem Abschleppdienst aufgeladen und abtransportiert werden. (cw)

Nürtingen (ES): Verkehrsunfallflucht

Deutlich alkoholisiert war ein 69-Jähriger, der am Mittwochabend an der Kreuzung Oberboihinger Straße / Hochwiesenstraße / Rümelinstraße einen Verkehrsunfall verursacht hat und anschließend geflüchtet ist. Der Mann war gegen 21.30 Uhr mit seinem Citroen C5 auf der Oberboihinger Straße in Richtung Bahnhofstraße unterwegs und wollte an der Kreuzung nach rechts in Richtung Oberensingen abbiegen. Dabei geriet er auf die Mittelinsel und überfuhr das dortige Verkehrszeichen. Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, setzte er seine Fahrt mit seinem schwer beschädigten Auto fort. Ein Zeuge, der den Unfall beobachtet hatte, versuchte noch dem flüchtenden Citroen zu folgen, verlor den Wagen aber an der Kreuzung zur B313 aus den Augen, nachdem der Citroen-Fahrer trotz roter Ampel die Bundesstraße überquerte. Der 69-Jährige konnte im Verlauf der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen wenig später samt seinem Fahrzeug an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Nachdem eine Überprüfung seiner Verkehrstüchtigkeit ein vorläufiges Atemalkoholergebnis von über 1,5 Promille ergab, musste eine Blutentnahme angeordnet werden. Sein Führerschein wurde noch an Ort und Stelle beschlagnahmt. Der angerichtete Sachschaden am Fahrzeug und den Verkehrseinrichtungen wird auf insgesamt rund 11.000 Euro geschätzt. Der 69-Jährige sieht nun entsprechenden Strafanzeigen bei der Staatsanwaltschaft entgegen. (cw)

Esslingen (ES): Unfall mit verletztem Radfahrer

Verletzungen bislang unbekannten Ausmaßes hat ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag in Esslingen erlitten. Eine 27-Jährige war gegen 15.45 Uhr mit einem Seat von der Fleischmannstraße aus nach links in die Kandlerstraße abgebogen. Hierbei kam es zur Kollision mit dem entgegenkommenden 73 Jahre alten Radfahrer. Durch den Zusammenstoß stürzte der Senior zu Boden und verletzte sich. Er wurde mit einem Rettungswagen in die Klinik gebracht. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen dürfte sich auf rund 5.000 Euro belaufen. (ms)

Nürtingen (ES): Schwerer Verkehrsunfall in der Braike

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am späten Mittwochnachmittag in der Braike ereignet. Ein 83-Jähriger befuhr kurz nach 17.30 Uhr mit einem BMW die Schulze-Delitzsch-Straße in Richtung Neuffener Straße. Vermutlich aufgrund einer medizinischen Ursache verlor er kurz vor der Kreuzung die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Der Senior überfuhr anschließend das Verkehrszeichen auf einem Fahrbahnteiler. Im Anschluss fuhr er bei Rot in den Kreuzungsbereich ein und kollidierte mit dem VW Polo einer 24 Jahre alten Frau, die in Richtung Stadtmitte unterwegs war. Durch den Zusammenstoß wurde das Auto der Frau um 180 Grad gedreht und kam am rechten Fahrbahnrand der Neuffener Straße zum Stehen. Der Wagen des Unfallverursachers stieß noch mit einer Ampel zusammen, drehte sich ebenfalls und kam letztendlich auf der Seite liegend in einem Garten der Sudetenstraße zum Endstand. Der Fahrer musste von der Feuerwehr aus dem Pkw befreit werden. Er wurde schwerverletzt mit einem Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht. Die Frau blieb ersten Erkenntnissen nach unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Durch die beschädigte Ampel fiel die komplette Lichtzeichenanlage an der Kreuzung aus. (ms)

Lenningen (ES): Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Mit schweren Verletzungen musste ein Motorradfahrer nach einem Verkehrsunfall am späten Mittwochnachmittag in eine Klinik eingeliefert werden. Eine 49-Jährige war kurz nach 17.30 Uhr mit einem VW Sharan von dem Parkplatz eines Gasthofs nach links auf die L 1212 eingefahren. Hierbei nahm sie dem von links kommenden und in Richtung Schopfloch fahrenden 67 Jahre alten Biker die Vorfahrt. Durch die Kollision wurde der Mann von seiner Kawasaki über den Pkw geschleudert. Ein sich zufällig vor Ort befindlicher Arzt leistete sofort Erste Hilfe. Anschließend wurde der Verletzte mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe war die Feuerwehr ebenfalls an die Unfallstelle ausgerückt. Das Motorrad musste durch einen Abschleppdienst abtransportiert werden. Der Schaden beläuft sich auf zirka 10.000 Euro. (ms)

Bissingen an der Teck (ES): Dame von der Bergwacht gerettet

Am Mittwochmittag ist eine Gruppe Wanderer auf eine gestürzte Person in Hepsisau, zwischen Mörikefels und Zipfelbachtal aufmerksam geworden. Gegen 11.50 Uhr verständigte die Gruppe die Einsatzkräfte. Aufgrund unwegsamen Geländes am Einsatzort musste die 82 Jahre alte Frau durch die Bergwacht gerettet werden. Ein Notarzt sowie ein Rettungswagen waren ebenfalls vor Ort. Die Frau wurde anschließend mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen. Es stellte sich heraus, dass es sich bei der Geretteten um eine seit Dienstagabend vermisst gemeldete Dame aus Dettingen handelte. Nach dieser suchte die Polizei bereits mit starken Kräften und einem Polizeihubschrauber. (nf)

Albstadt (ZAK): Brand am Schnecklesfelsen (Zeugenaufruf)

Ein Brand hat am frühen Donnerstagmorgen zu einem Einsatz der Feuerwehr und der Polizei geführt. Gegen fünf Uhr meldete eine Verkehrsteilnehmerin einen Flächenbrand im Bereich des Schnecklesfelsen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird davon ausgegangen, dass bislang Unbekannte in der Nacht ein Lagerfeuer machten. Der Brand war vermutlich aufgrund eines nicht fachgerecht entsorgten Einweggrills ausgebrochen. Das Polizeirevier Albstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 07432 / 955-0 um sachdienliche Hinweise. (nf)

Hechingen (ZAK): Gartenhütte in Brand gesetzt

Zum Brand einer Gartenhütte sind die Rettungskräfte am Mittwochnachmittag in die Hechinger Münzgasse ausgerückt. Gegen 14.20 Uhr bemerkte ein aufmerksamer Zeuge, dass die Holzbalken der Unterkonstruktion der Hütte brannten. Bis zum Eintreffen der sofort verständigten Feuerwehr konnte der Mann mit mehreren Flaschen Wasser die Flammen löschen und Schlimmeres verhindern. Die Feuerwehr musste im Anschluss lediglich die Glut mit zwei Eimern Wasser ablöschen. Ersten Ermittlungen nach dürfte ein bislang unbekannter Täter den Brand gelegt haben. Das Polizeirevier Hechingen hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen. (ms)

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