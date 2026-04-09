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Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbruch in Kirchheimer Gaststätte

Reutlingen (ots)

Kirchheim/Teck (ES): Spielautomaten ausgeplündert

Auf die Spielautomaten hatte es ein Unbekannter abgesehen, der in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in eine Gaststätte in der Isolde-Kurz-Straße eingebrochen ist. Zwischen 23.20 Uhr und zehn Uhr verschaffte sich der Kriminelle über eine Türe gewaltsam Zutritt zur Gaststätte. Auf seiner Suche nach Stehlenswertem stieß er neben dem Wechselgeld auch auf zwei Spielautomaten, die er aufhebelte und ausplünderte. Mit seiner Beute von noch nicht bekanntem Wert suchte er anschließend unerkannt das Weite. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Rückfragen bitte an:

Christian Wörner (cw), Telefon 07121/942-1102

Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: Mo. - Fr./7:00 bis 17:00 Uhr: 07121/942-1111
außerhalb dieser Zeiten: 07121/942-2224
E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell

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