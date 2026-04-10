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Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Bargeld geraubt

Reutlingen (ots)

Esslingen (ES): Bargeld geraubt (Zeugenaufruf)

Zeugen zu einem Vorfall, der sich am Mittwochabend in der Neckarstraße ereignet haben soll, sucht die Kriminalpolizeidirektion Esslingen. Ein 67-Jähriger hatte sich dort gegen 22.10 Uhr an der Bushaltestelle Pliensauturm aufgehalten und auf den Bus gewartet, als drei Unbekannte zielgerichtet auf den Mann zugegangen sein sollen. Einer der Männer soll ihm dann unter Vorhalt eines Messers seine Geldbörse geraubt haben, wobei er von den anderen beiden festgehalten worden sein soll. Nach der Entnahme der Barschaft warfen sie den Geldbeutel weg und flüchteten in Richtung Bahnhof. Der Angreifer wird als etwa 35 bis 40 Jahre alt, circa 170 cm groß und von sportlicher Figur beschrieben. Er hatte einen schwarzen, etwa 10 bis 15 cm langen Vollbart, der mit einzelnen grauen Haaren durchsetzt gewesen sein soll und braune Augen. Bekleidet war er mit einer schwarzen Wollmütze, einer schwarzen, bis über das Gesäß reichenden Lederjacke und schwarzen Sportstiefeln. Von seinen beiden Komplizen ist nur bekannt, dass sie schwarz gekleidet gewesen sein sollen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizeidirektion Esslingen, Telefon 0711/3990-0. (cw)

Rückfragen bitte an:

Christian Wörner (cw), Telefon 07121/942-1102

Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: Mo. - Fr./7:00 bis 17:00 Uhr: 07121/942-1111
außerhalb dieser Zeiten: 07121/942-2224
E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell

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