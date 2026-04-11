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Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Trochtelfingen (RT) - Schwerer Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Person

Reutlingen (ots)

Trochtelfingen (RT) - Schwerer Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Person

Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall ist es am Samstagnachmittag auf der B 312 zwischen Oberstetten und Pfronstetten gekommen. Gegen 15 Uhr befuhr ein 26-jähriger Motorradfahrer mit seiner Suzuki die B 312 in Fahrtrichtung Pfronstetten. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der 26-Jährige in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden BMW eines 70-Jährigen. Durch die Kollision erlitt der 26-jährigen Motorradfahrer so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der 70-jährige BMW-Fahrer musste mit leichten Verletzungen nach medizinischer Erstversorgung mit einem Rettungswagen in eine Klink verbracht werden. Seine 69-jährige Beifahrerin musste hingegen mittels eines Rettungshubschraubers mit schweren Verletzungen in eine Klinik geflogen werden. Zur Klärung des Sachverhalts hat die Staatsanwaltschaft Tübingen ein Gutachter beauftragt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 45.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppunternehmen abtransportiert werden. Die B 312 ist voraussichtlich bis in die Abendstunden voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Reutlingen

Julian Huissel

Telefon: Mo. - Fr./7:00 bis 17:00 Uhr: 07121/942-1111
außerhalb dieser Zeiten: 07121/942-2224
E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell

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