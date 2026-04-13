Polizei Bielefeld

POL-BI: Radsatz eines Verkaufsfahrzeugs gestohlen

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Brake - In der Nacht zu Sonntag, 12.04.2026, haben unbekannte Diebe in der Straße Im Alten Krug vier Räder eines Lexus GS 350 gestohlen.

Am Sonntagmorgen stand der Lexus auf zwei Holzbalken und der "Lexus F Sport Original" Radsatz in einem Wert von 1.500 Euro fehlte. Die Reifen haben die Größe 245/40 R 19. Aufgrund einer vorhandenen Kameraüberwachung konnte erkannt werden, dass die Unbekannten gegen 02:25 Uhr das Firmengelände betraten.

Die Polizei bittet um Hinweise zu diesem Diebstahl an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 13 / 0521/545-0

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