POL-BI: Radsatz eines Verkaufsfahrzeugs gestohlen
Bielefeld (ots)
MK / Bielefeld - Brake - In der Nacht zu Sonntag, 12.04.2026, haben unbekannte Diebe in der Straße Im Alten Krug vier Räder eines Lexus GS 350 gestohlen.
Am Sonntagmorgen stand der Lexus auf zwei Holzbalken und der "Lexus F Sport Original" Radsatz in einem Wert von 1.500 Euro fehlte. Die Reifen haben die Größe 245/40 R 19. Aufgrund einer vorhandenen Kameraüberwachung konnte erkannt werden, dass die Unbekannten gegen 02:25 Uhr das Firmengelände betraten.
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