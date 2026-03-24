Polizei Münster

POL-MS: Aktueller Einsatz der Polizei im Zusammenhang mit dem Castortransport von Jülich nach Ahaus - Informationsstellen für Journalistinnen und Journalisten eingerichtet

Münster / Ahaus / Jülich (ots)

Aktuell startet ein polizeilicher Großeinsatz in Jülich zum Schutz des Castortransportes von Jülich nach Ahaus. Für Journalistinnen und Journalisten stehen Ansprechpartner an folgenden Adressen zur Verfügung:

Medienanlaufstelle im Bereich Ahaus - Schorlemerstraße/Schöppinger Straße, 48683 Ahaus

Medienanlaufstelle im Bereich Jülich - BAW Halle Wilhelm-Johnen-Straße/Leo-Brandt-Str., 52428 Jülich

Medienvertretende erreichen die Polizei Münster außerdem unter 0251 275-1010.

Die Polizei hat ab sofort ein Bürgertelefon unter der Nummer 0251 275 4711 eingerichtet. Bürgerinnen und Bürger können sich mit ihrem Anliegen rund um den Einsatz unter dieser Nummer an die Polizei wenden.

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