Polizei Münster

POL-MS: Versuchter Raub am Ludgeriplatz - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hat am Sonntagabend (22.03., 18:50 Uhr) am Ludgeriplatz versucht, einem 20-jährigen Pkw-Fahrer eine Armbanduhr zu entwenden. Die Polizei ist nun auf der Suche nach Zeugen.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge fuhr der 20-jährige Münsteraner mit seinem Auto vom Ludgeriplatz in Richtung Schorlemerstraße. Er hielt seine Hand aus dem Fenster, als ihm ein unbekannter Täter die Uhr vom Handgelenk reißen wollte. Dies gelang dem Unbekannten nicht und er flüchtete unerkannt.

Nach Angaben des 20-Jährigen soll der Täter circa 1,80 Meter groß sein sowie ein "arabisches Erscheinungsbild" und einen Vollbart haben. Zur Tatzeit trug er eine schwarze Trainingsjacke und eine Jogginghose der Marke "Nike" und Sportschuhe.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

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