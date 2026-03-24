Polizei Münster

POL-MS: Verkehrsunfallflucht auf der A 42 bei Herne-Horsthausen - Polizei sucht Zeugen

Münster/Herne (ots)

Am Montagmorgen (23.03., 07:45 Uhr) ist es auf der Autobahn 42 in Fahrtrichtung Dortmund, auf Höhe Herne-Horsthausen, zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen, bei der eine 47-Jährige schwer verletzt wurde. Die Polizei ist nun auf der Suche nach einem flüchtigen Autofahrer und möglichen Zeugen.

Nach ersten Erkenntnissen war die 47-jährige Recklinghäuserin mit ihrem Pkw auf dem rechten Fahrstreifen der A 42 in Fahrtrichtung Dortmund unterwegs. In Höhe der Abfahrt Herne-Horsthausen wechselte ein bislang unbekannter Fahrer mit seinem hellen Pkw unmittelbar vor ihr vom linken auf den Verzögerungsstreifen der Ausfahrt. Die 47-Jährige wich nach links aus, verlor Kontrolle über ihr Auto und überschlug sich mehrfach. Dabei wurde sie schwer verletzt. Der unbekannte Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten.

Rettungskräfte brachten die Recklinghäuserin in ein Krankenhaus.

Die Polizei bittet den flüchtigen Fahrer und Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

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