PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Münster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Münster

POL-MS: Verkehrsunfallflucht auf der A 42 bei Herne-Horsthausen - Polizei sucht Zeugen

Münster/Herne (ots)

Am Montagmorgen (23.03., 07:45 Uhr) ist es auf der Autobahn 42 in Fahrtrichtung Dortmund, auf Höhe Herne-Horsthausen, zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen, bei der eine 47-Jährige schwer verletzt wurde. Die Polizei ist nun auf der Suche nach einem flüchtigen Autofahrer und möglichen Zeugen.

Nach ersten Erkenntnissen war die 47-jährige Recklinghäuserin mit ihrem Pkw auf dem rechten Fahrstreifen der A 42 in Fahrtrichtung Dortmund unterwegs. In Höhe der Abfahrt Herne-Horsthausen wechselte ein bislang unbekannter Fahrer mit seinem hellen Pkw unmittelbar vor ihr vom linken auf den Verzögerungsstreifen der Ausfahrt. Die 47-Jährige wich nach links aus, verlor Kontrolle über ihr Auto und überschlug sich mehrfach. Dabei wurde sie schwer verletzt. Der unbekannte Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten.

Rettungskräfte brachten die Recklinghäuserin in ein Krankenhaus.

Die Polizei bittet den flüchtigen Fahrer und Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster

Telefon: 0251 275-1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Münster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Münster
Weitere Meldungen: Polizei Münster
Alle Meldungen Alle
  • 23.03.2026 – 13:50

    POL-MS: Versuchter Raub am Ludgeriplatz - Polizei sucht Zeugen

    Münster (ots) - Ein bislang unbekannter Täter hat am Sonntagabend (22.03., 18:50 Uhr) am Ludgeriplatz versucht, einem 20-jährigen Pkw-Fahrer eine Armbanduhr zu entwenden. Die Polizei ist nun auf der Suche nach Zeugen. Bisherigen Erkenntnissen zufolge fuhr der 20-jährige Münsteraner mit seinem Auto vom Ludgeriplatz in Richtung Schorlemerstraße. Er hielt seine Hand ...

    mehr
  • 23.03.2026 – 12:35

    POL-MS: "COPpuccino" in Coerde - Polizei Münster lädt zum Austausch ein

    Münster (ots) - Die Polizei Münster lädt ein: der nächste COPpuccino findet am Dienstag, 24. März 2026, von 15:00 bis 18:00 Uhr auf dem Spielplatz am Hamannplatz in Coerde statt. Bei einem kostenlosen Kaffee, Cappuccino oder Tee möchten die Beamtinnen und Beamten der Polizei Münster mit den Menschen vor Ort ins Gespräch kommen. Fragen werden beantwortet, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren