Polizei Münster

POL-MS: "COPpuccino" in Coerde - Polizei Münster lädt zum Austausch ein

Münster (ots)

Die Polizei Münster lädt ein: der nächste COPpuccino findet am Dienstag, 24. März 2026, von 15:00 bis 18:00 Uhr auf dem Spielplatz am Hamannplatz in Coerde statt. Bei einem kostenlosen Kaffee, Cappuccino oder Tee möchten die Beamtinnen und Beamten der Polizei Münster mit den Menschen vor Ort ins Gespräch kommen. Fragen werden beantwortet, Anliegen aufgenommen und Themen diskutiert, die die Menschen in Coerde bewegen. Ziel der Veranstaltung ist es, Vertrauen zu stärken und den direkten Austausch zwischen Polizei und Bürgerinnen und Bürgern zu fördern. Unterstützt wird COPpuccino zusätzlich von zahlreichen lokalen Akteuren und Partnern, darunter das Jugendzentrum HOT aus Coerde, data:unplugged, Strong Partners, Preußen Münster sowie der Sportverein SV Teutonia Coerde 60 e.V. Gemeinsam sorgen sie für ein sportliches Rahmenprogramm. Ein ganz besonderes Highlight: Joey Kelly, bekannt aus der Musikszene und durch seine sportlichen Abenteuer, wird persönlich vor Ort sein. Die Polizei Münster freut sich auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher und auf interessante Gespräche in entspannter Atmosphäre.

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