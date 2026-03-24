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Polizei Münster

POL-MS: Polizeieinsatz in der Schützenstraße - Spezialeinheiten nehmen 44-Jährigen fest

Münster (ots)

Zu einem größeren Polizeieinsatz ist es am Dienstag (24.03., 08:23 Uhr) in der Schützenstraße gekommen.

Nach ersten Erkenntnissen hatte ein 44-jähriger Mann eine 40-jährige Frau in einer Wohnung körperlich angegriffen. Ein Zeuge alarmierte die Polizei. Aufgrund von Hinweisen, dass der Mann eine Waffe besitzt, war die Polizei mit Spezialeinsatzkräften vor Ort und sperrte den Bereich um die Wohnanschrift kurzzeitig ab.

Die Frau konnte die Wohnung während des Einsatzes verlassen. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus.

Spezialeinheiten nahmen kurze Zeit später den Tatverdächtigen in der Wohnung unverletzt fest.

Es bestand keine Gefahr für die Bevölkerung. Gegen 11 Uhr wurden die Sperrmaßnahmen aufgehoben.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster

Telefon: 0251 275-1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

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