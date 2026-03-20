Polizei Münster

POL-MS: Autobahn 43 in Baustellenbereich - Autofahrer 81 km/h zu schnell

Münster/Herne (ots)

Am frühen Sonntag (15.03., 01:28 Uhr) ist ein Autofahrer auf der Autobahn 43 mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Wuppertal gefahren.

Die Person am Steuer mit Kennzeichen aus Ennepetal war nach Toleranzabzug mit 161 km/h bei erlaubten 80 km/h unterwegs, als eine mobilen Messanlage sie im Bereich einer Baustelle auf der BAB 43 in Richtung Wuppertal erfasste.

Der Bußgeldregelsatz für diesen Verstoß beträgt 700 Euro, 2 Punkte im Fahreignungsregister und ein dreimonatiges Fahrverbot. Aufgrund der deutlichen Geschwindigkeitsüberschreitung in diesem Fall wird das Bußgeld möglicherweise verdoppelt.

Gerade bei Dunkelheit sind solche gefahrenen Geschwindigkeiten sehr gefährlich. Die Sicht ist eingeschränkt, Reaktionszeiten verlängern sich und unvorhersehbare Hindernisse werden später erkannt. Halten Sie sich an die Geschwindigkeitsbegrenzungen, um sich und andere nicht zu gefährden!

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