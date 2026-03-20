Polizei Münster

POL-MS: Raub auf Tankstelle an der Hafenstraße - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Am Mittwochabend (18.03., 22:22 Uhr) hat ein Unbekannter unter Vorhalt eines Messers eine Tankstelle an der Hafenstraße ausgeraubt. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge betrat der unbekannte Mann die Tankstelle und ging zum Kassentresen. Er bedrohte den 20-jährigen Verkäufer mit einem Messer und forderte ihn auf, einen unbefestigten Tresor mit Bargeld rauszugeben, den er daraufhin in eine schwarze Sporttasche packte. Der Täter flüchtete mit der schweren und unhandlichen Beute in westliche Richtung. Der Verkäufer blieb unverletzt.

Der Tatverdächtige soll circa 1,85 bis 1,90 Meter groß sein, eine schlanke Statur haben und deutsch mit osteuropäischem Akzent sprechen. Zum Tatzeitpunkt war er maskiert und trug eine schwarze Kapuzenjacke, schwarze Hose, sowie schwarze Handschuhe und Schuhe.

Die Polizei bittet Zeugen, die auffällige Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zum Täter machen können, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

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