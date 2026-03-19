Polizei Münster

POL-MS: Flucht nach Verkehrsunfall - Polizei sucht Fahrer eines Pedelec-Dreirads

Münster (ots)

Ein bislang unbekannter Radfahrer ist am Dienstagabend (17.03., 18:43 Uhr) an der Herwarthstraße mit einem Pkw zusammengestoßen und geflüchtet. Die Polizei ist auf der Suche nach dem Mann, der ein Pedelec-Dreirad fuhr.

Nach Angaben der 32-jährigen Pkw-Fahrerin verließ sie ein Parkhaus an der Herwarthstraße und beabsichtigte nach rechts auf die Straße aufzufahren. Aufgrund des Verkehrs musste sie warten und stand dabei teilweise auf dem Radweg. Von links sah die 32-Jährige einen Radfahrer auf dem Radweg heranfahren, weshalb sie ihm per Handzeichen signalisierte, dass sie ihren Pkw zurücksetzen würde, sodass er passieren könne. Der Radfahrer nahm dies möglicherweise nicht wahr, sondern fuhr vor ihrem Auto vorbei. Dabei touchierte er das Fahrzeug, drehte sich kurz um und fuhr ohne anzuhalten weiter in Richtung Hauptbahnhof. Die Münsteranerin folgte dem Dreiradfahrer noch bis zur Ecke Von-Steuben-Straße und rief ihm mehrmals hinterher.

Der Radfahrer soll etwa 70 - 80 Jahre alt gewesen sein und einen weißen Bart haben. Zum Zeitpunkt des Unfalls trug er eine graue Hose, eine blaue Jacke und eine schwarze Schiebermütze. Er war mit einem Pedelec-Dreirad unterwegs.

Die Polizei ist nun auf der Suche nach dem Radfahrer sowie möglichen Zeugen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (0251) 275-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell