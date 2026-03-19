Polizei Münster

POL-MS: Haftbefehl bei Verkehrskontrolle festgestellt - 52-Jähriger festgenommen

Münster (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle am Dienstag (17.03., 10:10 Uhr) haben Polizisten einen 52-jährigen Mann festgenommen, da er mit Haftbefehl gesucht wurde.

Auf der Hammer Straße fiel den Beamten ein Pkw mit Ausfuhrkennzeichen auf. Bei der anschließenden Kontrolle auf einem Parkplatz stellten sie bei der Personalienabfrage des Fahrers fest, dass gegen ihn ein Haftbefehl besteht. Die Polizisten nahmen den 52-jährigen Mann mit georgischer Staatsangehörigkeit daraufhin fest.

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