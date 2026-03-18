Polizei Münster

POL-MS: Nach Verkehrsunfall auf der Himmelreichallee - Polizei sucht Geschädigten

Münster (ots)

Am Dienstagvormittag (17.03., 11:00 Uhr) hat ein 20-jähriger Münsteraner mit seinem Pkw einen an der Himmelreichallee geparkten Pkw touchiert und vermutlich beschädigt. Die Polizei ist nun auf der Suche nach dem beschädigten Pkw.

Nach Angaben des 20-Jährigen fuhr er auf der Himmelsreichallee in Richtung Adenauerallee. Dabei fuhr er auf Höhe der dortigen Musikschule zu weit rechts und touchierte mit seinem rechten Außenspiegel den linken Außenspiegel des geparkten Fahrzeugs.

Bei dem geparkten Fahrzeug handelt es sich vermutlich um einen weißen Transporter. Es entstand mutmaßlich ein Schaden am linken Außenspiegel des Fahrzeugs.

Die Polizei ist nun auf der Suche nach dem Halter des weißen Transporters und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (0251) 275-0 entgegen.

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