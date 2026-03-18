Polizei Münster

POL-MS: Unfall auf der A1 - Fahrer unter Einfluss von Alkohol unterwegs

Münster (ots)

Am Dienstagabend (17.03., 19:30 Uhr) ist es auf der Autobahn 1 Richtung Bremen zwischen den Anschlussstellen Ascheberg und Hiltrup zu einem Unfall gekommen.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge befuhr ein 55-jähriger Fahrer die A1 in Richtung Bremen und fiel Zeugen bereits aufgrund von starken Schlangenlinien in seiner Fahrweise auf. Nach einem Baustellenbereich befuhr er den mittleren Fahrstreifen und wechselte plötzlich auf den rechten Fahrstreifen, wo er mit dem Pkw einer 37-Jährigen zusammenstieß. Infolgedessen kollidierte das Auto der Münsteranerin mit der rechten Leitplanke.

Verletzt wurde bei der Kollision niemand. Ein weiterer Pkw-Fahrer fuhr über die herumliegenden Trümmerteile, wodurch sein Fahrzeug beschädigt wurde.

Bei dem 55-Jährigen stellten die eingesetzten Autobahnpolizisten Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,5 Promille. Sie brachten den Münsteraner zu einer Polizeiwache, stellten seinen Führerschein sicher und ein Arzt entnahm ihm eine Blutprobe.

Den 55-Jährigen mit deutscher Staatsangehörigkeit erwartet nun ein Strafverfahren.

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