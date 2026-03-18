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POL-MS: Das Netzwerk "Zuhause Sicher" und die Polizei Münster präsentieren neu foliierten Bus der Schutzgemeinschaft Münster

POL-MS: Das Netzwerk "Zuhause Sicher" und die Polizei Münster präsentieren neu foliierten Bus der Schutzgemeinschaft Münster
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Münster (ots)

Seit ein paar Wochen ist er im Stadtbild sichtbar: Der neue Aktionsbus der Schutzgemeinschaft Münster. Er ist gut sichtbare Werbung für das Netzwerk für Einbruch- und Brandschutz. Karin Schröer, Vorsitzende der Schutzgemeinschaft Münster, erläutert: "Wir wollen den Menschen den Einbruchschutz sozusagen immer wieder vor Augen führen. Es gibt viele mechanische und elektronische Sicherungsmöglichkeiten die helfen, nicht Opfer eines Einbruchs zu werden".

"Lassen Sie sich kostenlos und neutral von der Polizei Münster zum Einbruchschutz beraten. Ihr Zuhause soll ein geschützter Ort bleiben", untermauert Polizeipräsidentin Alexandra Dorndorf die Angebote des Netzwerkes. "Beim Einbruchschutz geht es nicht nur um materielle Werte, sondern auch um das wichtige Gefühl, dort sicher zu sein und es den Tätern möglichst schwer zu machen".

Informationen zum Netzwerk sind unter www.zuhause-sicher.de oder https://muenster.polizei.nrw/ abrufbar. Bei Fragen zum Einbruchschutz steht Kripo-Beratungsstelle unter der Telefonnummer 0251 275 - 1111 oder per E-Mail unter einbruchschutz.muenster@polizei.nrw.de zur Verfügung.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster

Telefon: 0251 275-1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

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