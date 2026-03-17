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Polizei Münster

POL-MS: Unfall auf der Ottmarsbocholter Straße - 31-Jährige leicht verletzt

Münster (ots)

Am Dienstagmorgen (17.03., 07.20 Uhr) ist es auf der Ottmarsbocholter Straße zu einem Unfall gekommen, bei dem sich eine 31-jährige Frau leicht verletzte.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge war die Sendenerin in Richtung Amelsbüren mit ihrem Pkw unterwegs. Vermutlich aufgrund eines medizinischen Notfalls kam sie zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab. Im Nachgang überschlug sich das Auto und kam auf der gegenüberliegenden Straßenseite in die Gegenrichtung zum Stehen.

Eine Fahrradfahrerin, die den Unfall mitbekam, eilte der 31-Jährigen zu Hilfe und alarmierte den Notruf. Die Autofahrerin war ansprechbar und leicht verletzt. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus.

Die Polizei sperrte die Ottmarsbocholter Straße für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung des Pkws bis etwa 08:50 Uhr.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster

Telefon: 0251 275-1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

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