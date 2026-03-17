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Polizei Münster

POL-MS: Körperverletzung im Bus - Alkoholisierter Mann greift Fahrgast und Busfahrer an

Münster (ots)

Am Montagnachmittag (16.03., 16:30 Uhr) ist es in einem Linienbus am Kappenberger Damm zu Streitigkeiten zwischen einem alkoholisierten 38-Jährigen und weiteren Fahrgästen gekommen. Im Verlauf hat der Mann einen Fahrgast und den Busfahrer körperlich angegriffen.

Ersten Erkenntnissen zufolge kam es durch das verbal aggressive Verhalten des 38-jährigen Mannes zu Streitigkeiten mit Fahrgästen im Bus, in dessen Verlauf der Sendener einen Fahrgast ins Gesicht schlug, nachdem dieser ihn beruhigen wollte. Daraufhin alarmierte der Busfahrer die Polizei und griff in die Situation ein. Er hielt den 38-Jährigen bis zum Eintreffen der Beamten fest und hinderte ihn an der Flucht. Dabei rammte der alkoholisierte Fahrgast seine Schulter gegen den Oberkörper des Busfahrers und verletzte ihn, sodass er seine Fahrt nicht mehr fortsetzen konnte.

Der Busfahrer wurde nach einem Checkup im Rettungswagen entlassen.

Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp zwei Promille. Den 38-Jährigen mit deutscher Staatsangehörigkeit erwartet ein Strafverfahren.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster

Telefon: 0251 275-1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

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