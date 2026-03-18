Polizei Münster

POL-MS: Fahrzeuge in Tiefgaragen in Kinderhaus beschädigt - Polizei sucht weiterhin Zeugen

Münster (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung "Fahrzeuge in Tiefgarage durch Feuerlöscher beschädigt - Polizei sucht Zeugen" (ots vom 13.03.26, 14.25 Uhr https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11187/6235367 )

Nachdem unbekannte Täter am vergangenen Donnerstag (12.03.) Fahrzeuge in einer Tiefgarage am Feldstiegenkamp mit einem Feuerlöscher beschädigt hatten, ist die Polizei weiterhin auf der Suche nach Zeugen.

Bereits einen Tag zuvor, zwischen Dienstagnachmittag (10.03., 15 Uhr) und Mittwochmorgen (11.03., 06.30 Uhr) hatten Unbekannte zwei Fahrzeuge in einer weiteren Tiefgarage am Rektoratsweg beschädigt. Auch in diesem Fall bittet die Polizei um Hinweise.

Mögliche Zeugen für beide Vorkommnisse können sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 bei der Polizei Münster melden.

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