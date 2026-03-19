PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Münster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Münster

POL-MS: Nach Zusammenstoß in Einmündung am Waltruper Weg - Polizei sucht unbekannten Pkw-Fahrer

Münster (ots)

Nachdem es am vergangenen Donnerstagmorgen (12.03., 08:00 Uhr) an der Einmündung Waltruper Weg/Von-Schonebeck-Ring zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Autos kam, ist die Polizei auf der Suche nach einem möglichen geschädigten Fahrer eines silbernen Kombis.

Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr eine 39-jährige Münsteranerin mit ihrem Pkw auf dem Waltruper Weg in Richtung Von-Schonebeck-Ring. Vor ihr befand sich der silberne Kombi, welcher verkehrsbedingt an der Einmündung zum Von-Schonebeck-Ring wartete. Die Münsteranerin fuhr dem stehenden Pkw zu dicht auf und touchierte diesen. Da sich die 39-Jährige zunächst nicht sicher war, ob es zu einem Zusammenstoß kam und erst im Nachhinein einen Schaden an ihrem Fahrzeug feststellte, verständigte sie umgehend die Polizei. Da der unbekannte Kombi-Fahrer den Zusammenstoß möglicherweise auch nicht bemerkt hat, setzte er seine Fahrt in Richtung Hägerstraße fort.

Bei dem unbekannten Fahrer des silbernen Kombis soll es sich um einen circa 35 bis 40 Jahre alten Mann mit kurzen Haaren handeln. Dieser, oder Personen die Angaben zu ihm oder dem Fahrzeug machen können, werden gebeten sich bei der Polizei unter der Rufnummer (0251) 275-0 entgegen.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster

Telefon: 0251 275-1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Münster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Münster
Weitere Meldungen: Polizei Münster
Alle Meldungen Alle
  • 19.03.2026 – 13:27

    POL-MS: Flucht nach Verkehrsunfall - Polizei sucht Fahrer eines Pedelec-Dreirads

    Münster (ots) - Ein bislang unbekannter Radfahrer ist am Dienstagabend (17.03., 18:43 Uhr) an der Herwarthstraße mit einem Pkw zusammengestoßen und geflüchtet. Die Polizei ist auf der Suche nach dem Mann, der ein Pedelec-Dreirad fuhr. Nach Angaben der 32-jährigen Pkw-Fahrerin verließ sie ein Parkhaus an der Herwarthstraße und beabsichtigte nach rechts auf die ...

    mehr
  • 19.03.2026 – 12:29

    POL-MS: Verkehrsunfall in Handorf - Drei Autos beteiligt und zwei Personen leicht verletzt

    Münster (ots) - Am Mittwochmorgen (18.03., 09:25 Uhr) ist es zu einem Verkehrsunfall auf der Handorfer Straße auf Höhe eines Gartencenters gekommen, bei dem drei Pkw beteiligt waren und zwei Personen leicht verletzt wurden. Ersten Erkenntnissen zufolge kam ein 53-jähriger Münsteraner, der mit seinem Skoda in Richtung Warendorf unterwegs war, aus bislang ...

    mehr
  • 19.03.2026 – 10:19

    POL-MS: Haftbefehl bei Verkehrskontrolle festgestellt - 52-Jähriger festgenommen

    Münster (ots) - Bei einer Verkehrskontrolle am Dienstag (17.03., 10:10 Uhr) haben Polizisten einen 52-jährigen Mann festgenommen, da er mit Haftbefehl gesucht wurde. Auf der Hammer Straße fiel den Beamten ein Pkw mit Ausfuhrkennzeichen auf. Bei der anschließenden Kontrolle auf einem Parkplatz stellten sie bei der Personalienabfrage des Fahrers fest, dass gegen ihn ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren