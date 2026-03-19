Polizei Münster

POL-MS: Nach Zusammenstoß in Einmündung am Waltruper Weg - Polizei sucht unbekannten Pkw-Fahrer

Münster (ots)

Nachdem es am vergangenen Donnerstagmorgen (12.03., 08:00 Uhr) an der Einmündung Waltruper Weg/Von-Schonebeck-Ring zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Autos kam, ist die Polizei auf der Suche nach einem möglichen geschädigten Fahrer eines silbernen Kombis.

Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr eine 39-jährige Münsteranerin mit ihrem Pkw auf dem Waltruper Weg in Richtung Von-Schonebeck-Ring. Vor ihr befand sich der silberne Kombi, welcher verkehrsbedingt an der Einmündung zum Von-Schonebeck-Ring wartete. Die Münsteranerin fuhr dem stehenden Pkw zu dicht auf und touchierte diesen. Da sich die 39-Jährige zunächst nicht sicher war, ob es zu einem Zusammenstoß kam und erst im Nachhinein einen Schaden an ihrem Fahrzeug feststellte, verständigte sie umgehend die Polizei. Da der unbekannte Kombi-Fahrer den Zusammenstoß möglicherweise auch nicht bemerkt hat, setzte er seine Fahrt in Richtung Hägerstraße fort.

Bei dem unbekannten Fahrer des silbernen Kombis soll es sich um einen circa 35 bis 40 Jahre alten Mann mit kurzen Haaren handeln. Dieser, oder Personen die Angaben zu ihm oder dem Fahrzeug machen können, werden gebeten sich bei der Polizei unter der Rufnummer (0251) 275-0 entgegen.

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