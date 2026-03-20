Polizei Münster

POL-MS: Ausbildungsprojekt zu Spurensicherung und Eigenschutz - Gemeinsame Unterrichtseinheit von Feuerwehr und Polizei Münster

Münster (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Feuerwehr Münster und der Polizei Münster.

Polizei und Feuerwehr Münster arbeiten bei vielen Einsätzen eng zusammen. Um diese Kooperation weiter zu stärken und Synergien zu nutzen, hat Anfang März in der Feuerwache 1 eine gemeinsame Unterrichtseinheit für 24 Anwärterinnen und Anwärter der Feuerwehr Münster stattgefunden.

Im Mittelpunkt dieses Ausbildungsprojektes standen einsatzrelevante Themen, über die häufig unter Zeitdruck und hoher psychischer Belastung entschieden werden muss. Ein Schwerpunkt lag auf der Spurensicherung bei Verkehrsunfällen. Dabei ging es darum, flüchtige Spuren zu sichern und gleichzeitig die Einsatzstelle abzusichern sowie Verletzte zu versorgen.

Ein weiteres Thema war der Umgang mit Brandstellen, bei denen Menschen verletzt wurden oder ums Leben kamen. Die Teilnehmenden befassten sich mit den Abläufen vor Ort und den rechtlichen Anforderungen, insbesondere mit Blick auf den Fundort und die Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizei.

Auch der Schutz der Einsatzkräfte spielte eine wichtige Rolle. Gemeinsam mit Fachleuten des Präventionsnetzwerks #sicherimDienst erarbeiteten die Anwärterinnen und Anwärter, wie sie sich im Einsatz vor Gefahren und Gewalt schützen können. Das Präventionsnetzwerk unterstützt Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr bei Fragen zu Sicherheit, Gesundheit und Schutz im Berufsalltag.

"Durch den Austausch zwischen Polizei und Feuerwehr stärken wir das Verständnis und legen den Grundstein für die Zusammenarbeit im Einsatzalltag. Nur wenn wir Hand in Hand arbeiten, leisten wir bestmögliche Hilfe für die Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt", unterstreicht Polizeipräsidentin Alexandra Dorndorf die behördenübergreifende Initiative.

Ordnungsdezernent Wolfgang Heuer ergänzt: "Die enge Zusammenarbeit von Feuerwehr und Polizei ist eine wesentliche Voraussetzung für einen sicheren und erfolgreichen Einsatzablauf. Gemeinsame Ausbildungsformate tragen dazu bei, das Verständnis für die jeweiligen Aufgaben und Zuständigkeiten frühzeitig zu stärken."

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