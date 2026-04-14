Polizei Bielefeld

POL-BI: Streit im Straßenverkehr: Fahrerin wirft mit einem Glas

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Sennestadt - Einer Bielefelderin wird vorgeworfen, am Montag, 13.04.2026, einen anderen Fahrer verletzt zu haben, der sie zur Rede stellen wollte.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr die 45-jährige Bielefelderin gegen 15:50 Uhr mit ihrem Pkw auf dem Sennestadtring und beabsichtigte, nach links auf den Ramsbrockring abzubiegen. An der Kreuzung hielt sie an einer roten Ampel an. Als diese auf Grün umsprang, hupte der Fahrer hinter ihr, woraufhin sie bewusst langsam anfuhr.

Der 66-jährige Fahrer aus Schloß Holte-Stukenbrock folgte der Fahrerin in die Bleicherfeldstraße. Als sie dort anhielt, begab sich der 66-Jährige zum Fahrzeug.

Die Bielefelderin soll unvermittelt ein Glas nach ihm geworfen haben. Der 66-Jährige sowie Zeugen berichteten später, dass sie ihn anschließend geschlagen und getreten habe. Eine weitere Frau und ein junger Mann seien dazugekommen, um die Frau zu unterstützen. Dabei wurde der Mann aus Schloß Holte-Stukenbrock verletzt und seine Brille beschädigt.

Die Bielefelderin warf dem 66-Jährigen wiederum vor, sie an den Handgelenken aus dem Auto gezogen zu haben. In der späteren Rangelei habe er sie zu Boden gebracht.

Der 66-Jährige wurde von einer Rettungswagenbesatzung behandelt und anschließend entlassen.

Er stellte Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung gegen die 45-jährige Bielefelderin, sowie gegen den 23-jährigen Bielefelder, der ebenfalls auf ihn eingeschlagen hatte.

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