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Polizei Bielefeld

POL-BI: Unfall ohne Polizei zu klären scheitert im Ansatz

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld - Innenstadt- Bei einem Unfall am Montag, 13.04.2026, stieß der Unfallverursacher gegen den PKW eines Kriminalbeamten. Der Fahrer besaß keinen Führerschein und hatte Drogen konsumiert.

Ein Kriminalbeamter stand nach Feierabend in der Karl-Eilers-Straße, nahe der Arndtstraße, neben seinem geparkten PKW Toyota. Während er ein Brötchen aß, nahm er gegen 18:50 Uhr einen lauten Knall wahr. Ein 20-jähriger Bielefelder war, bei dem Versuch einzuparken, mit dem Heck seines Smart gegen die Front des Toyota gestoßen. Der Smart-Fahrer stieg aus und erklärte, den Unfall ohne die Polizei regeln zu wollen, da er keinen Führerschein habe. Der Kriminalbeamte gab sich als Polizist zu erkennen und benachrichtige die Leitstelle der Polizei Bielefeld.

Die Polizisten nahmen bei dem Smart-Fahrer Cannabis-Geruch wahr. In der Bauchtasche des 20-Jährigen fanden die Streifenbeamten Drogen, mehrere Hundert Euro in handelsüblicher Stückelung sowie in der auf dem Beifahrersitz stehenden Tasche einen Elektroschocker und stellten diese Gegenstände sicher. Ermittlungen bestätigten, dass der Bielefelder nicht im Besitz eines Führerscheins ist. Ein Arzt entnahm dem 20-Jährigen auf der Polizeiwache eine Blutprobe. Strafverfahren wurden eingeleitet.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

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