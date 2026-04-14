Polizei Bielefeld

POL-BI: Unfall ohne Polizei zu klären scheitert im Ansatz

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld - Innenstadt- Bei einem Unfall am Montag, 13.04.2026, stieß der Unfallverursacher gegen den PKW eines Kriminalbeamten. Der Fahrer besaß keinen Führerschein und hatte Drogen konsumiert.

Ein Kriminalbeamter stand nach Feierabend in der Karl-Eilers-Straße, nahe der Arndtstraße, neben seinem geparkten PKW Toyota. Während er ein Brötchen aß, nahm er gegen 18:50 Uhr einen lauten Knall wahr. Ein 20-jähriger Bielefelder war, bei dem Versuch einzuparken, mit dem Heck seines Smart gegen die Front des Toyota gestoßen. Der Smart-Fahrer stieg aus und erklärte, den Unfall ohne die Polizei regeln zu wollen, da er keinen Führerschein habe. Der Kriminalbeamte gab sich als Polizist zu erkennen und benachrichtige die Leitstelle der Polizei Bielefeld.

Die Polizisten nahmen bei dem Smart-Fahrer Cannabis-Geruch wahr. In der Bauchtasche des 20-Jährigen fanden die Streifenbeamten Drogen, mehrere Hundert Euro in handelsüblicher Stückelung sowie in der auf dem Beifahrersitz stehenden Tasche einen Elektroschocker und stellten diese Gegenstände sicher. Ermittlungen bestätigten, dass der Bielefelder nicht im Besitz eines Führerscheins ist. Ein Arzt entnahm dem 20-Jährigen auf der Polizeiwache eine Blutprobe. Strafverfahren wurden eingeleitet.

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