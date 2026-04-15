Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Rodenberg - Diebstahl von vier E-Bikes

Rodenberg (ots)

(KEM) Die Polizei Bad Nenndorf sucht Zeugen zu zwei Diebstählen von E-Bikes.

Im Zeitraum von Sonntag, ca. 15 Uhr, bis Dienstag, ca. 20 Uhr, wurden zwei E-Bikes aus einer Garage an der Straße Unter dem Sportplatz gestohlen. Die Trekking-E-Bikes des Herstellers KTM waren schwarz und hatten einen Neuwert von ca. 7.700 Euro.

Am Kirchweg wurden in der Zeit von Montag, ca. 17 Uhr, bis Dienstag, ca. 7.45 Uhr, zwei E-Bikes aus einem Schuppen entwendet. Der Wert lag bei ca. 5.000 Euro.

Der Polizei liegen zudem Hinweise auf eine verdächtige Person vor, die in der Nacht von Montag auf Dienstag zwei weitere Grundstücke Am Kirchweg betreten hat.

Ein möglicher Tatzusammenhang wird derzeit geprüft.

Die Polizei Bad Nenndorf bittet Anwohnerinnen und Anwohner sowie weitere mögliche Zeugen, die Hinweise geben können, sich telefonisch unter 05723/74920 zu melden.

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