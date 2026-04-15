PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Rodenberg - Diebstahl von vier E-Bikes

Rodenberg (ots)

(KEM) Die Polizei Bad Nenndorf sucht Zeugen zu zwei Diebstählen von E-Bikes.

Im Zeitraum von Sonntag, ca. 15 Uhr, bis Dienstag, ca. 20 Uhr, wurden zwei E-Bikes aus einer Garage an der Straße Unter dem Sportplatz gestohlen. Die Trekking-E-Bikes des Herstellers KTM waren schwarz und hatten einen Neuwert von ca. 7.700 Euro.

Am Kirchweg wurden in der Zeit von Montag, ca. 17 Uhr, bis Dienstag, ca. 7.45 Uhr, zwei E-Bikes aus einem Schuppen entwendet. Der Wert lag bei ca. 5.000 Euro.

Der Polizei liegen zudem Hinweise auf eine verdächtige Person vor, die in der Nacht von Montag auf Dienstag zwei weitere Grundstücke Am Kirchweg betreten hat.

Ein möglicher Tatzusammenhang wird derzeit geprüft.

Die Polizei Bad Nenndorf bittet Anwohnerinnen und Anwohner sowie weitere mögliche Zeugen, die Hinweise geben können, sich telefonisch unter 05723/74920 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Andrea Kempin
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: pressestelle@pi-nbg.polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021/9212-104
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Alle Meldungen Alle
  • 15.04.2026 – 08:52

    POL-NI: Unfallflucht auf Parkplatz in Nienburg - Polizei bittet um Zeugenhinweise

    Nienburg (ots) - (Thi) In der Zeit von Montag, 13. April 2026, 20:00 Uhr, bis Dienstag, 14. April 2026, 14:00 Uhr, kam es auf einem öffentlichen Parkplatz am Neumarkt in Nienburg zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach bisherigen Erkenntnissen stellte die Halterin ihren Pkw ordnungsgemäß auf dem Parkplatz ab. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte sie frische ...

    mehr
  • 15.04.2026 – 08:40

    POL-NI: Stadthagen - Diebstahl eines E-Scooters

    Stadthagen (ots) - (KEM) Am Dienstag, den 14.04.2026, zwischen ca. 6.45 Uhr und 15.30 Uhr wurde ein E-Scooter in Stadthagen gestohlen. Der E-Scooter, der einen Wert von etwa 800 Euro hatte, war an einem Fahrradständer am Bahnhof angeschlossen und wurde durch bislang unbekannte Täterschaft entwendet. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Stadthagen unter 05721/98220 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren